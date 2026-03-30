Титрийски и Къндев пак сред лидерите в САЩ

Юношите на Левски София Кристиан Титрийски и Александър Къндев отново бяха сред лидерите на своите отбори за победи в колежанското първенство на САЩ.

Титрийски завърши с 13 точки (1 ас, 1 блок) за победата на Хавай и във втория домакински мач срещу Санта Барбара - 3:0 (25:16, 25:22, 25:13). По-резултатен от 20-годишния диагонал бе само Луис Саканоко (17 точки).

Хавай е с 21 победи и 3 загуби до момента.

Къндев пък се отчете с 11 точки за успеха на актуалния шампион Лонг Бийч над CSUN (California State University, Northridge) - 3:0 (25:21, 25:16, 25:14). Този път той бе у дома.

Къндев бе втори по резултатност след Данил Херштинович (17 точки).

Лонг Бийч е със статистика 16/4.

