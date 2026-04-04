Испански талант разби аржентинец и е на финал в Маракеш

Испанецът Рафаел Ходар се класира за финала на турнира от категория АТP 250 на клей в Маракеш (Мароко) с награден фонд от над 600 000 евро. 19-годишният испанец победи лесно с 6:2, 6:1 Камило Карабели за само час и три минути.

Ходар, който се намира на 89-то място в световната ранглиста, на четири пъти спечели подаването на аржентинеца, постигайки 23 печеливш удара в срещата.

Младият ибериец спаси двете точки за пробив, пред които беше изправен в целия двубой и стана едва вторият тенисист, роден през 2006 година или след това, достигнал до мач за титлата в турнир на АТP.

На финала в неделя Рафаел Ходар ще се изправи срещу Марко Трунгелити. 36-годишният представител на Аржентина се наложи с 6:4, 7:6 (2) шампиона от миналия сезон Лучано Дардери (Италия).

Снимки: Imago