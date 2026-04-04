Испански талант разби аржентинец и е на финал в Маракеш

  • 4 апр 2026 | 20:25
Испанецът Рафаел Ходар се класира за финала на турнира от категория АТP 250 на клей в Маракеш (Мароко) с награден фонд от над 600 000 евро. 19-годишният испанец победи лесно с 6:2, 6:1 Камило Карабели за само час и три минути.

Ходар, който се намира на 89-то място в световната ранглиста, на четири пъти спечели подаването на аржентинеца, постигайки 23 печеливш удара в срещата.

Младият ибериец спаси двете точки за пробив, пред които беше изправен в целия двубой и стана едва вторият тенисист, роден през 2006 година или след това, достигнал до мач за титлата в турнир на АТP.

На финала в неделя Рафаел Ходар ще се изправи срещу Марко Трунгелити. 36-годишният представител на Аржентина се наложи с 6:4, 7:6 (2) шампиона от миналия сезон Лучано Дардери (Италия).

Снимки: Imago

Още от Тенис

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

  • 6 апр 2026 | 04:18
  • 2144
  • 0
Пегула защити титлата в Чарлстън

Пегула защити титлата в Чарлстън

  • 6 апр 2026 | 02:23
  • 441
  • 0
Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

  • 5 апр 2026 | 20:41
  • 505
  • 0
България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

  • 5 апр 2026 | 20:38
  • 737
  • 1
Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

  • 5 апр 2026 | 16:48
  • 1373
  • 0
Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

  • 5 апр 2026 | 16:32
  • 1079
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 59564
  • 215
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 213954
  • 873
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1647
  • 1
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40632
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2881
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 18426
  • 4