Радос Янков и Биляна Замфирова спечелиха титлите в паралелния гигантски слалом от Държавното първенство в Банско

  • 4 апр 2026 | 18:48
Радослав Янков и Биляна Замфирова спечелиха титлите в паралелния гигантски слалом от откритото Държавното първенство по сноуборд, което се провежда на Банско.

В големия финал при мъжете Янков от клуб Амер Спортс победи бронзовия медалист от Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026 Тервел Замфиров (Юлен). Трети се нареди Петър Гергьовски (Юлен), който надделя над Чан-ха Юн (Република Корея). Шести и седми в класирането са съответно Кристиан Георгиев (Юлен) и Георги Караджинов (СК ОТП).

Френският актьор Уилям Абади, който играе в нашумелия сериал "Емили в Париж", също участва в шампионата, но не премина квалификациите. От един месец той е в Банско на почивка, но също и тренира. Той също участва на Европейската купа в Банско през януари.

При мъжете в надпреварата участваха 47 състезатели от 9 държави.

Златното отличие при жените взе Биляна Замфирова (Юлен), сестра на контузената българска звезда Малена Замфирова.

Утре в Банско предстои паралелен слалом за мъже и жени.

Снимка: БФСки

