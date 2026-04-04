Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
Копа Америка под Аязмото

  • 4 апр 2026 | 18:40
  • 8167
  • 20
Слушай на живо
Слушай на живо: Берое - ЦСКА

Отборите на Берое и ЦСКА излизат един срещу друг в мач от 28-ия кръг на efbet Лига. Срещата обаче ще прилича по-скоро на мач от Копа Америка с испано-португалска нотка, след като в стартовите 22-ма няма нито един Българин, но за сметка на това на терена ще има масирано представителство на Южна Америка, Испания и Португалия.

ЦСКА разби любимия си абонат след феноменални изяви на Лапоухов, съдията подмина дузпа срещу "червените"

В титулярите на двата отбора ще има шестима аржентинци (Хуан Пабло Саломони, Марко Боргнино, Факундо Аларкон, Сантияго Годой, Факундо Родригес, Анхел Мартино), четирима бразилци (Артур Мота, Факундо Костантини, Пастор, Лео Перейра) четирима испанци (Тижан Сона, Давид Валверде, Исмаел Ферер, Адриан Лапеня), трима португалци (Жоао Мигел, Франсиско Варела, Бруно Жордао) и по един колумбиец (Алехандро Пиедраита) и играч от Доминиканска република (Хуан Карлос Пинеда). Освен това има двама играчи от Беларус (Фьодор Лапоухов, Макс Ебонг) и един камерунец (Джеймс Ето'о).

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

