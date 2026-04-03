Състав и програма на България U16 за предстоящия Турнир за развитие на УЕФА

Селекционерът на България U16 Светослав Петров обяви разширения състав за предстоящия Турнир за развитие на УЕФА, който ще се проведе на терените на efbet Национална футболна база между 4 и 8 април. Надпреварата ще събере четири отбора, като освен България, участие ще вземат съставите на Косово, Грузия и Южна Африка.
България U16 ще изиграе три срещи, както следва:
България – Косово на 4 април от 15:00 часа
България – Грузия на 6 април от 15:00 часа
България – Южна Африка на 8 април от 15:00 часа