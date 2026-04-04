Кристина Илиева: Напредъкът на девойките е видим преди Европейското първенство във Варна

Старши треньорът на националния отбор по художествена гимнастика девойки индивидуално Кристина Илиева изрази задоволство от представянето на състезателките на международния турнир „София къп“. Вторият тим на България спечели отборната надпревара, която е част от подготовката за Европейското първенство във Варна в края на май.

„Доволна съм от всички момичета. Вижда се голям напредък спрямо предишните състезания, най-вече в точността на изпълнение на елементите, което съдиите също отчитат. Като цяло отборът ни е много силен“, заяви Илиева.

По думите ѝ конкуренцията в състава е изключително сериозна и всяка гимнастичка има шанс да се наложи.

„Всички деца са конкурентни и всичко зависи от това коя ще изиграе най-добре съчетанието си“, допълни тя.

До края на май девойките ще участват в още няколко състезания.

„Предстоят ни Държавно отборно първенство и Държавното първенство категория Елит, както и Европейската купа в Баку. Това са състезания, които ще дадат необходимия опит преди Европейското първенство“, обясни специалистката.

Форматът на шампионата на Стария континент включва отборно класиране, изпълнение на четири индивидуални съчетания и финали на уреди. България има право да участва с между две и четири гимнастички, като съставът ще бъде определен след приключването на международните турнири.

„Това беше едно от последните състезания преди определянето на състава, но предстои да обсъдим всичко с ръководството. Ще се вземат предвид оценките от състезанията и контролните, както и трудността на съчетанията“, уточни Илиева.

Тя подчерта, че турнирът „София къп“ е бил добра отправна точка за сравнение с конкуренцията.

„Състезанието беше много силно, с участието на 28 държави. След всяко състезание правим анализи и съдиите ни насочват върху какво трябва да работим. Съчетанията вече са финализирани, остава да изчистим детайлите и трудностите“, каза още тя.

Въпреки напрежението, Илиева очаква гимнастичките да продължат да се представят уверено.

„Момичетата обичат да се състезават и да се показват на подиума, така че със сигурност ще има вълнение и на финалите“, допълни треньорът.