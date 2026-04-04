Вторият тим на България спечели отборната надпревара при девойките на "София Къп"

Вторият тим на България спечели отборната надпревара при девойките на международния турнир по художествена гимнастика "София къп".

Златото отборно взеха Сияна Алекова и Александра Петрова, които завършиха със сбор от 104.200. Двете показаха постоянство във всички четири уреда. На втора позиция се нареди Испания 2 с 95.250, а бронзовото отличие е за Турция 1 с 93.400, което още веднъж подчерта колко сериозна е била конкуренцията.

Изключително представяне направиха и останалите отбори. България 1 (Антоанета Цанкова и Деа Емилова) завърши с 102.050 - резултат, който би им осигурил място сред лидерите, но регламентът допуска само един тим от държава. България 4 (Пламена Петрова и Светлизара Петкова) събра 96.950, България 3 (Радина Стоянова и Анастасия Пономаренко) - 93.900, а България 5 (Ирена Недева и София Димова) приключи с 91.850.

България ще има представителки на всичките четири уреди. На обръч още в първия ден Сияна Алекова влезе във финала с 26.650 точки (трудност 11.300; артистичност 7.600; изпълнение 7.750), най-високата оценка в квалификациите. На топка Александра Петрова оглави класирането с 26.000 (10.400; 7.650; 7.950). Във втория ден Деа Емилова беше най-добра на бухалки, където записа най-висок резултат в квалификациите - 27.100 (10.900; 7.950; 8.250), а на лента Емилова отново оглави класирането с 25.600 (10.500; 7.350; 7.750).

След края на турнира при девойките демонстративно представяне направиха ансамблите за жени на Полша и на България. Момичетата на Весела Димитрова изпълниха отлично композициите си. В леко променената композиция с пет топки игра Маргарита Василева, която пропусна Световната купа в София, тъй като се възстановяваше след хирургическа интервенция. В смесеното съчетание с три обръча и два чифта бухалки Василева беше заменена от Рая Божилова, която игра в двете съчетания преди седмица.