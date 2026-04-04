Втора загуба за Гришо на демонстративния турнир в Ним

Най-добрият българския тенисист Григор Димитров остана на пето място на демонстративния турнир от сериите UTS Tour в Ним. Първата ракета на страната отстъпи с 0:3 (10:15, 10:17, 11:16) пред руснака Карен Хачанов във втория си мач от надпреварата.

Двубоят се игра на сцена, оформена като античен амфитеатър. Двамата нямаха право на първи сервис, което означаваше, че всеки сгрешен начален удар е точка за съперника. Силният вятър и трудните условия на корта допълнително затрудниха двамата тенисисти.

Турнирът от сериите Ultimate Tennis Showdown в Ним е с награден фонд 1 милион долара.