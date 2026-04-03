Григор Димитров загуби с "внезапна смърт" от Феликс Оже-Алиасим в демо мач

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров загуби с "внезапна смърт" от Феликс Оже-Алиасим на демонстративния турнир Ultimate Tennis Showdown в амфитеатъра във френския град Ним.

Димитров отстъпи след равенство 2:2 в четвъртините (10-16, 20-13, 16-11, 12-14) и загубени две поредни точки във "внезапната смърт". Това беше първият му мач на клей за годината, макар и в доста нестандартни правила за тениса и насърчаване на шоу. Силният вятър в Ним също така не позволи на тенисистите да разгърнат пълния си потенциал, защото именно той контролираше условията на корта.

Първият официален турнир на клей за Димитров е "Мастърс"-ът в Монте Карло, който започва на 5 април.

Какви са правилата на Ultimate Tennis Showdown: играят се четири четвъртини по 8 минути и за всяко спечелено разиграване се присъжда точка. Когато времето свърши, се играе до спечелване на една точка над актива на водещия в резултата тенисист. Например, при 9:8 и край на времето, се играе до 10-а точка. Изпълнява се само един начален удар, за да бъде ограничено оръжието на т.нар. "сервис-ботове". Между четвъртините има 3 минути почивка. Който първи спечели три четвъртини, печели мача. Всеки играч има по 1 "бонус карта" на четвъртина, която може да активира във всеки момент и ако спечели разиграването, да му се присъдят 3 точки. При равенство 2:2, както се случи в мача на Гришо, се играе до спечелване на две поредни точки - т.нар. "внезапна смърт".

Първа четвъртина

Вятърът беше толкова силен, че още в предишния мач между Каспер Рууд и Карен Хачанов беше основен фактор за протичането на разиграванията. Григор започна с повече трудности заради метеорологичните условия и изостана с 2:4. Шамотът летеше постоянно към двамата тенисисти и обстановката беше много далеч от оптималната за тенис. Димитров реализира първия си уинър от бекхенд по правата за 3:7.



Оже-Алиасим продължи да сервира по-добре и да се възползва от лесни точки, за да поведе с 4:10. Късметът също беше на негова страна, защото два поредни негови сервиса закачиха мрежата и се превърнаха в асове, защото на този турнир няма правилото за "лет".



Гришо направи три поредни хубави точки за 7:13, а после намали и на 8:14. Тъй като при 8:15 свърши времето, се играеше до 16-а точка. С грешка от бекхенд Димитров приключи злощастно първата четвъртина при 10:16.

Втора четвъртина

Втората част започна по-добре за Гришо, който беше от другата страна на корта и сякаш можеше по-добре да се настрои към поривите на вятъра. Оже-Алиасим пък започна да прави повече грешки, а Димитров се разигра и водеше с 16:13 при завършка на осемте минути. Той активира бонус картата и излезе напред към мрежата, като Оже-Алисаим прати топката в аут. Така Гришо поведе с 19:13 и трябваше да вземе само още една точка за победа в четвъртината. Оже-Алиасим отново пресили форхенд и резултатът беше изравнен - 1:1.

Трета четвъртина

Само за 5 минути игра Димитров поведе с 10:4 и се доближи изключително много до спечелването на третата част. Регламентът, естествено, беше създаден да поддържа интригата и Оже-Алиасим взе 3 точки накуп със своята "бонус карта" за 13:7. Григор не позволи обаче да се стига дори до наченки на обрат, като при 15:9 в своя ползва също активира бонуса си. Мощен форхенд на Оже-Алиасим не позволи на утрояване на точките на българина. Така при изтичане на времето Димитров имаше преднина от 15:11, като с перфектен форхенд и воле на мрежата топ тенисистът ни поведе с 2:1.

Последна четвъртина

Финалният сегмент от мача беше доста по-равностоен в сравнение с предишните, защото за 5 минути игра Гришо водеше "само" със 7:5, макар отново той да изглеждаше по-добрият тенисист на корта. Оже-Алиасим направи две поредни успешни атаки на мрежата и намали изоставането си, а след удар в аут на Димитров резултатът стана 9:9. Канадецът използва успешно картата си и с воле на мрежата грабна 3 точки накуп за 9:12. Българинът също активира бонуса си, а съперникът му сгреши сервиса, за да стане резултатът 12:13. За съжаление, Оже-Алиасим спечели най-дългото разиграване в срещата и заслужи изравняване на 2:2.

Според регламента щеше да последва т.нар. "внезапна смърт" - победител е този, който спечели две поредни точки. Оже-Алиасим започна с грешка от сервис, но после компенсира с плътен форхенд по обратния диагонал. За съжаление, Гришо прати бекхенд в аут, тъй като канадецът имаше късмет с контакт с мрежата и спечели битката.