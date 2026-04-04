Григор Димитров научи съперника си за старта на турнира в Монте Карло

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе Томас Мартин Ечевери (Аржентина) на старта на турнира от сериите "Мастърс" на червени кортове в Монте Карло с награден фонд 6 309 095 евро. Надпреварата ще се проведе от 5 до12 април.

Димитров има една победа срещу Ечевери - с 6:7(9), 6:3, 7:5 на турнира от сериите "Мастърс" в Париж през 2024 година. При успех на българина в първия кръг, той ще срещне победителя от мача между Франсис Тиафо (САЩ) и Теранс Атман (Франция). През миналата година Димитров достигна до четвъртфиналите на турнира.

Григор Димитров загуби с "внезапна смърт" от Феликс Оже-Алиасим в демо мач

Водач в схемата в Монте Карло е Карлос Алкарас (Испания), а номер 2 - Яник Синер (Италия).

Снимки: Imago