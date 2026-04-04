Григор Димитров научи съперника си за старта на турнира в Монте Карло

  • 4 апр 2026 | 11:15
Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе Томас Мартин Ечевери (Аржентина) на старта на турнира от сериите "Мастърс" на червени кортове в Монте Карло с награден фонд 6 309 095 евро. Надпреварата ще се проведе от 5 до12 април.

Димитров има една победа срещу Ечевери - с 6:7(9), 6:3, 7:5 на турнира от сериите "Мастърс" в Париж през 2024 година. При успех на българина в първия кръг, той ще срещне победителя от мача между Франсис Тиафо (САЩ) и Теранс Атман (Франция). През миналата година Димитров достигна до четвъртфиналите на турнира.

Григор Димитров загуби с "внезапна смърт" от Феликс Оже-Алиасим в демо мач
Григор Димитров загуби с "внезапна смърт" от Феликс Оже-Алиасим в демо мач

Водач в схемата в Монте Карло е Карлос Алкарас (Испания), а номер 2 - Яник Синер (Италия).

Снимки: Imago

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

Пегула защити титлата в Чарлстън

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

