Елеонора Рангелова и Венцислав Великов с престижни наряди от ФИБА

ФИБА отново ще се довери на български съдии и комисари. Този път те ще следят за спазване на правилата по време на финалните етапи в евротурнирите при жените.

Елеонора Рангелова е избрана за комисар на срещите от Финалната шестица в Евролигата при дамите, която ще се проведе от 15 до 19 април в Сарагоса (Испания). За бившата националка това ще бъде четвърти подобен форум след тези в Прага през 2015 г., в Екатеринбург през 2017 г. и в Мерсин през 2024 г.

Билетите за супершоуто с участието на Везенков в "Арена София" се продават като топъл хляб

Пореден важен наряд получи и Венцислав Великов. Българският съдия ще бъде сред реферите за втория мач от финалите в турнира Еврокъп за жени на 9 април, който ще се играе в Турция. За трофея в надпреварата спорят Мерсин и Атинайкос на Борислава Христова, като първият има преднина от 5 точки след мач №1 (б.а. - след 85:80).

Снимка: БФБ