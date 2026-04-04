Кривия: Когато си замине човек, започват да го оценяват

Бившият национал Александър Александров изрази съболезнованията си към семейството на Борислав Михайлов след поклонението пред тленните му останки. Кривия е на мнение, че е жалко, че един човек го оценяват чак, когато си замине.

България се прости с Борислав Михайлов

"Съболезнования за близките. Доста радости ни създдоха 94-а година. Благодарение на тях следващото поколоение имаше път, който бе проправен да отидем в чужбина и ние. Когато един човек си замине тогава започват да го оценяват", каза Александров.