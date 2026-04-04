  Sportal.bg
  Баскетбол
  3. Веселин Веселинов за бойкота на ЦСКА за националния отбор

Веселин Веселинов за бойкота на ЦСКА за националния отбор

Позиция на Веселин Веселинов, старши треньор на националния отбор по баскетбол до 18 годишна възраст.

"Обръщам се към баскетболната общественост, за да внеса малко яснота около разразилата се дискусия по повод спирането на момчета от ЦСКА да вземат участие в лагера на НО. Първо и най-важно, отсъствието на мен от конкретния лагер, както и това и на няколко момчета от други отбори по уважителни причини (подготовка и участие за предстоящи срещи от НБЛ), не би трябвало да бъде по никакъв начин причина лагерът да не се осъществи по план, с повиканите от мен играчи, и да възпрепятства работата на отбора.

Плановете за тренировки на този мини лагер са изготвени от мен, съгласувани с моите помощници Николай Николов и Георги Андонов, и обсъдени с Главния треньор “Развитие” към БФБ Людмил Хаджисотиров и Пини Гершон. В многобройни разговори бяха обсъдени принципи, начин на работа и изисквания към състезателите, за да може лагерът да протече нормално и без моето присъствие. 

Позиция на БФБаскетбол относно бойкота на ЦСКА на лагера на националния отбор
Всички мини лагери на тези момчета са в интерес на тяхното развитие и сплотяване на отбора като колектив и разбира се полагане на основи, върху които да стъпим през лятото по време на основната ни подготовката за участие на така престижното и чакано Европейско първенство в А дивизия.

БК ЦСКА поиска обяснение от БФБаскетбол
Нека всички работим в посока тези деца да се подобряват, да бъдат обединени и да израстват като състезатели. Отдавам случилото се на една лоша комуникация между нас, хората, от които зависи да правим баскетбола по-добър. Уверявам ви, че от моя страна съм насреща за всяка възникнала дискусия, ако тя помага на моите момчета!", заяви Веселинов.

Още от Баскетбол

Рекордите на Олимпиакос в мача с Миконос

Рекордите на Олимпиакос в мача с Миконос

  • 5 апр 2026 | 18:00
  • 802
  • 0
Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

  • 5 апр 2026 | 17:07
  • 911
  • 0
Шампионите оцеляха след неочакван трилър с обезкървен Локомотив Пловдив в Самоков

Шампионите оцеляха след неочакван трилър с обезкървен Локомотив Пловдив в Самоков

  • 5 апр 2026 | 14:42
  • 11364
  • 0
Везенков изгледа от пейката рутинна победа на Олимпиакос

Везенков изгледа от пейката рутинна победа на Олимпиакос

  • 5 апр 2026 | 14:40
  • 7745
  • 1
Атланта се подсили в подкошието преди плейофите

Атланта се подсили в подкошието преди плейофите

  • 5 апр 2026 | 12:01
  • 816
  • 0
Йокич се развихри, Денвър спря победната серия на Спърс

Йокич се развихри, Денвър спря победната серия на Спърс

  • 5 апр 2026 | 11:04
  • 746
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 58316
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 212288
  • 864
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1129
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 39844
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2258
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 17507
  • 4