Веселин Веселинов за бойкота на ЦСКА за националния отбор

Позиция на Веселин Веселинов, старши треньор на националния отбор по баскетбол до 18 годишна възраст.



"Обръщам се към баскетболната общественост, за да внеса малко яснота около разразилата се дискусия по повод спирането на момчета от ЦСКА да вземат участие в лагера на НО. Първо и най-важно, отсъствието на мен от конкретния лагер, както и това и на няколко момчета от други отбори по уважителни причини (подготовка и участие за предстоящи срещи от НБЛ), не би трябвало да бъде по никакъв начин причина лагерът да не се осъществи по план, с повиканите от мен играчи, и да възпрепятства работата на отбора.

Плановете за тренировки на този мини лагер са изготвени от мен, съгласувани с моите помощници Николай Николов и Георги Андонов, и обсъдени с Главния треньор “Развитие” към БФБ Людмил Хаджисотиров и Пини Гершон. В многобройни разговори бяха обсъдени принципи, начин на работа и изисквания към състезателите, за да може лагерът да протече нормално и без моето присъствие.

Всички мини лагери на тези момчета са в интерес на тяхното развитие и сплотяване на отбора като колектив и разбира се полагане на основи, върху които да стъпим през лятото по време на основната ни подготовката за участие на така престижното и чакано Европейско първенство в А дивизия.

Нека всички работим в посока тези деца да се подобряват, да бъдат обединени и да израстват като състезатели. Отдавам случилото се на една лоша комуникация между нас, хората, от които зависи да правим баскетбола по-добър. Уверявам ви, че от моя страна съм насреща за всяка възникнала дискусия, ако тя помага на моите момчета!", заяви Веселинов.