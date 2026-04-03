БК ЦСКА поиска обяснение от БФБаскетбол

  • 3 апр 2026 | 15:32
БК ЦСКА отправи въпроси към Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол), предупреждавайки че състезатели на "червените" няма да участват в планирания лагер на националния тим до 18 години, ако не получи официален отговор.

Билетите за супершоуто с участието на Везенков в "Арена София" се продават като топъл хляб
Билетите за супершоуто с участието на Везенков в "Арена София" се продават като топъл хляб

"БК ЦСКА има три въпроса към баскетболната федерация:

• 1. Кой взе решение да се проведе лагер-сбор на националния отбор за мъже до 18 години на 3-5 април?

• 2. Кой е старши треньор на този отбор и ако това е Веселин Веселинов, той ще присъства ли на лагера?

• 3. Защо водещите клубове отказаха да пуснат своите състезатели? В същото време ЦСКА е единственият отбор с два мача идната седмица на 6 и 8 април и ще трябва да се готви за тях без 7 основни баскетболисти?

Спечелете екип на Везенков в новата игра на Sportal.bg!
Спечелете екип на Везенков в новата игра на Sportal.bg!

Докато не получим официален отговор, състезателите на БК ЦСКА също няма да участват в лагера", гласи публикацията на "червените" в профила на клуба в социалната платформа Инстаграм и подписана от председателя на УС на ЦСКА Гинко Василев.

Още от Баскетбол

Рекордите на Олимпиакос в мача с Миконос

Рекордите на Олимпиакос в мача с Миконос

  • 5 апр 2026 | 18:00
  • 793
  • 0
Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

  • 5 апр 2026 | 17:07
  • 898
  • 0
Шампионите оцеляха след неочакван трилър с обезкървен Локомотив Пловдив в Самоков

Шампионите оцеляха след неочакван трилър с обезкървен Локомотив Пловдив в Самоков

  • 5 апр 2026 | 14:42
  • 11328
  • 0
Везенков изгледа от пейката рутинна победа на Олимпиакос

Везенков изгледа от пейката рутинна победа на Олимпиакос

  • 5 апр 2026 | 14:40
  • 7726
  • 1
Атланта се подсили в подкошието преди плейофите

Атланта се подсили в подкошието преди плейофите

  • 5 апр 2026 | 12:01
  • 812
  • 0
Йокич се развихри, Денвър спря победната серия на Спърс

Йокич се развихри, Денвър спря победната серия на Спърс

  • 5 апр 2026 | 11:04
  • 739
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 57016
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 210678
  • 861
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 618
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 39067
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1597
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 16540
  • 4