БК ЦСКА поиска обяснение от БФБаскетбол

БК ЦСКА отправи въпроси към Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол), предупреждавайки че състезатели на "червените" няма да участват в планирания лагер на националния тим до 18 години, ако не получи официален отговор.

"БК ЦСКА има три въпроса към баскетболната федерация:

• 1. Кой взе решение да се проведе лагер-сбор на националния отбор за мъже до 18 години на 3-5 април?

• 2. Кой е старши треньор на този отбор и ако това е Веселин Веселинов, той ще присъства ли на лагера?

• 3. Защо водещите клубове отказаха да пуснат своите състезатели? В същото време ЦСКА е единственият отбор с два мача идната седмица на 6 и 8 април и ще трябва да се готви за тях без 7 основни баскетболисти?

Докато не получим официален отговор, състезателите на БК ЦСКА също няма да участват в лагера", гласи публикацията на "червените" в профила на клуба в социалната платформа Инстаграм и подписана от председателя на УС на ЦСКА Гинко Василев.