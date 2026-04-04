  3. Арсенал гостува на стар познайник в битка за ФА Къп

Арсенал гостува на стар познайник в битка за ФА Къп

  4 апр 2026 | 08:54
Арсенал гостува на стар познайник в битка за ФА Къп

Магията на ФА Къп се завръща на „Сейнт Мерис“, където Саутхамптън и Арсенал ще премерят сили в един от най-интригуващите четвъртфинали в тазгодишното издание на турнира. Срещата, насрочена за днешния 4 април 2026 г. (събота), изправя един срещу друг амбициозния тим на Тонда Екерт и претендента за титлата в Премиър лийг, воден от Микел Артета.

Домакините влизат в двубоя в страхотно настроение. Саутхамптън записа четири победи в последните си пет мача, включително успех над Фулъм в предишния кръг на ФА Къп и три поредни победи в Чемпиъншип срещу Ковънтри, Норич и Оксфорд Юнайтед. Тимът на Екерт демонстрира солидна защита, запазвайки две поредни чисти мрежи в последните си две срещи.

Първа изненада на 1/8-финалите на ФА Къп: Саутхамптън изхвърли Фулъм след дузпа в добавеното време

От друга страна, Арсенал пристига на южния бряг след разочароваща загуба с 0:2 от Манчестър Сити за Карабао Къп, но „артилеристите“ бързо се реваншираха с победи над Байер Леверкузен в Шампионската лига и Евертън в първенството. Микел Артета е категоричен, че неговият тим няма право на отпускане, ако иска да стигне до полуфиналите.

Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

Мениджърът на Саутхамптън Тонда Екерт изрази респект към съперника, но подчерта, че неговият тим знае как да нарани лондончани. „Арсенал е фантастичен отбор, който има отговори на много проблеми, които можеш да им създадеш. Но ние сме тук, за да спечелим. Цялото напрежение е върху нас, защото ако искаш да победиш, винаги има напрежение“, сподели Екерт преди мача.

Артета: Искаме отново да играем на “Уембли”

Микел Артета също не спести похвали за турнира и съперника: „Искаме отново да бъдем на Уембли. ФА Къп е изключително важен турнир за нас и ще излезем с възможно най-силния състав. Знаем за магията на този турнир и опасността, която Саутхамптън представлява“.

Статистиката от последните директни двубои показва, че Арсенал има леко предимство, но мачовете на „Сейнт Мерис“ винаги са трудни за гранда. В последните пет срещи Арсенал има две победи, Саутхамптън една, а два мача завършиха наравно. Феновете все още помнят зрелищното 3:3 на „Емиратс“ през 2023 г., както и последната победа на „светците“ у дома с 1:0 през април 2022 г., дошла след гол на Ян Беднарек.

Контузените в Арсенал станаха 11

Домакините ще бъдат без контузените Джак Стивънс и вратаря Алекс Маккарти, докато Флин Даунс е наказан. В атака Саутхамптън ще разчита на Рос Стюарт. В лагера на Арсенал аут е Нони Мадуеке, но Мартин Йодегор е в групата и може да започне от първата минута. Кай Хавертц и Габриел Жезус се очаква да водят атаката на гостите.

