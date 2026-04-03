  3. Артета: Искаме отново да играем на “Уембли”

Артета: Искаме отново да играем на “Уембли”

Артета: Искаме отново да играем на “Уембли”

Мениджърът на Арсенал Микел Артета не даде много информация за това на кои футболисти ще разчита утре, когато неговият тим гостува на Саутхамптън в мач от четвъртфиналите на ФА Къп. Испанецът коментира и паузата, след като 11 от неговите футболисти не отидоха и отпаднаха от лагерите на националните си отбори.

“Имаме отлични отношения и комуникация с повечето национални отбори, но със сигурност с Томах Тухел. Напълно ги подкрпяме. Играчите искат да играят за страните си. Знам колко важно е това за тях. Обсъждаме състоянието на всеки играч и взимаме решение”, заяви Артета.

Попитан на какъв състав ще разчита утре срещу Саутхамптън, той отговори: “Ше видите. Ше ви оставя да спекулирате. След това може да съдите. В момента сме в позиция, в която имаме нужда от най-силната си единайсеторка, за да спечелим всеки турнир. Знаем колко важен е този турнир за нас. Саутхамптън спечели доста мачове напоследък. Готови сме за тях и искаме отново да играем на “Уембли”. Това е магията на ФА Къп и всеки сценарий има история. Това е специален мач”.

Артета добави, че Нони Мадуеке е контузен и ще отсъства няколко дни. Еберечи Езе също е аут, но за по-дълго, а Мартин Йодегор и Юриен Тимбер са на линия за утрешния двубой.

Снимки: Gettyimages

