Първа изненада на 1/8-финалите на ФА Къп: Саутхамптън изхвърли Фулъм след дузпа в добавеното време

  • 8 март 2026 | 16:06
Първа изненада на 1/8-финалите на ФА Къп: Саутхамптън изхвърли Фулъм след дузпа в добавеното време

Отборът на Саутхамптън, който е на девето място в Чемпиъншип, поднесе първата изненада на 1/8-финалите на Фа Къп, след като победи с 1:0 като гост десетия в Премиър лийг - Фулъм. “Светците” стигнаха до успеха след гол от дузпа на Рос Стюарт в 91-вата минута.

Марко Силва бе направил цели девет промени в сравнение с дербито с Уест Хам. Само Чуквуезе и Кеърни запазиха местата си. Родриго Муниз започна на върха на атаката, а Бенжамен Лекомт бе на вратата на домакините.

Четири бяха промените в състава на “светците”. Нейтън Ууд, Каспар Яндер, Флин Даунс и Том Фелоус стартираха.

Фулъм имаше предимство преди почивката. В 20-ата минута Перец реши бързо да вкара топката в игра, но уцели Манинг, след което кълбото стигна до Муниз, който го прати във вратата. Главният рефер Джаред Джилет обаче взе решението да отмени попадението заради това, че топката се е движела в момента, в който Перец изпълни началния удар.

В 22-рата минута Саутхамптън пропусна страхотна възможност да поведе, след като Шенца излезе очи в очи с Лекомт и потвърди далечния ъгъл, но топката премина встрани.

Фулъм отправи 12 удара преди почивката, но така и не стигна до преднина.

В 47-ата минута Муниз пропусна много добра възможност, след като от чиста позиция стреля с глава над вратата. В 54-тата нов гол на “котиджърс”, отбелязан от Кастан, бе отменен заради засада на Андерсен преди това.

В 58-ата минута Фелоулс бе изведен сам срещу Лекомт, но не успя да го преодолее. Саутхамптън имаше трета голяма възможност в 70-ата минута, когато Лекомт изби удар на Азаз, след което топката срещна гредата.

В 81-вата минута Оскар Боб имаше претенции за дузпа след контакт с Брий в наказателното поле. Джилет обаче не показа бялата точка, а от ВАР се съгласиха с решението му.

Сесеньон имаше поредната добра възможност за Фулъм, но Перец направи страхотно спасяване.

В 90-ата минута Саутхамтън получи дузпа, след като Азаз падна в наказателното поле след лек контакт с Андерсен. Този път обаче Джилет реши да посочи бялата точка. Рос Стюарт изпълни безкомпромисно наказателния удар и изправи Саутхамптън на 1/4-финалите.

