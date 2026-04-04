Резултати от НХЛ

В ранните часове на днешния 4-и април (събота) се изиграха само два мача от НХЛ на САЩ и Канада. След техния край в класирането на четирите дивизии водят отборите на Тампа Бей Лайтнинг и Бъфало Сейбърс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Едмънтън Ойлърс и Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична). До края на редовния сезон остават малко повече от две седмици, като последните срещи от първата фаза на Лигата ще се изиграят на 17-и април (петък).

Ню Йорк Айлъндърс - Филаделфия Флайърс 1:4 (0:2 1:1 0:1)

Анахайм Дъкс - Сент Луис Блус 2:6 (2:3 0:2 0:1)

В рамките на настоящото денонощие остават да се изиграят още три мача, като първият от тях между отборите на Ню Йорк Рейнджърс и Детройт Ред Уингс ще стартира в 19:30 часа българско време. Тези срещи ще бъдат част от голямата програмна схема, която ще продължи и след полунощ на утрешния 5-и април (неделя), а тогава ще видим още 12 двубоя.