Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

В ранните часове на днешния 4-и април (събота) се изиграха само два мача от НХЛ на САЩ и Канада. След техния край в класирането на четирите дивизии водят отборите на Тампа Бей Лайтнинг и Бъфало Сейбърс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Едмънтън Ойлърс и Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична). До края на редовния сезон остават малко повече от две седмици, като последните срещи от първата фаза на Лигата ще се изиграят на 17-и април (петък).

Ню Йорк Айлъндърс - Филаделфия Флайърс 1:4 (0:2 1:1 0:1)

Анахайм Дъкс - Сент Луис Блус 2:6 (2:3 0:2 0:1)

В рамките на настоящото денонощие остават да се изиграят още три мача, като първият от тях между отборите на Ню Йорк Рейнджърс и Детройт Ред Уингс ще стартира в 19:30 часа българско време. Тези срещи ще бъдат част от голямата програмна схема, която ще продължи и след полунощ на утрешния 5-и април (неделя), а тогава ще видим още 12 двубоя.

Още от Зимни спортове

Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

Тервел Замфиров спечели държавната титла в паралелния слалом

Тервел Замфиров спечели държавната титла в паралелния слалом

Неудържимият капитан на Питсбърг пише история

Неудържимият капитан на Питсбърг пише история

Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

