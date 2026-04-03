Бургас се готви за официалното представяне на участниците в Giro d’Italia

Колоездачите, които ще се включат в тазгодишното 109-то издание на състезанието Giro d'Italia (Обиколка на Италия) ще бъдат официално представени на 6 май в летния театър на Бургас. Това съобщи заместник-кметът по въпросите на спорта и туризма в общинската администрация Манол Тодоров. По думите му церемонията трябва да започне в 19:00 часа при вход свободен. „Все още очакваме потвърждение само за часа. Днес имахме среща с италианския екип, който отговаря за така наречения team presentation (представяне на отборите). В рамките на час и половина, с лека концертна програма, подготвена от нас, ще бъдат представени отборите“, каза Тодоров. Той добави, че за града това ще бъде огромно логистично предизвикателство, което ще натовари градската инфраструктура и особено зоните, в които ще е нужно паркиране на автомобили.

„Основното настаняване на кервана, както в спортните среди се наричат тези групи, които съпътстват състезанията, ще бъде в Слънчев бряг. Там са преценили, че е най-удобно, а и стартът на самото състезание ще бъде в Несебър. Всеки един отбор идва с автобуси, с големи камиони, с много бусове и коли. Част от екипите на състезателите ще бъдат в хотел в Бургас. Тук в града предвиждаме обособяването на 4 или 5 буферни паркинг зони, които да бъдат за хората, които ще дойдат като гости. Тези зони ще са безплатни. Все още уточняваме кои точно да включим, но опциите са: големият паркинг на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, горното ниво от паркинг зоната на МОЛ Плаза, части от паркингите на магазините Метро и Била (Трапезица). По цялата дължина на улица „Одрин“ в най-дясното платно ще бъде позволено паркирането на 8 и 9 май“, уточни още заместник-кметът.

Манол Тодоров допълни, че подготовката на трасетата в града трябва да приключи до края на април. Преасфалтирането на частите от улиците и булевардите, където е необходимо, вече е започнало. „Няма да лъжем, много ни е трудно в момента. Особено в това време, в което общините работят с удължен бюджет, нямаме бюджет, но успяваме да се справим с това голямо предизвикателство“, обясни той.

Официалният старт на колоездачното състезание ще бъде даден на 8 май в Несебър по обед. Състезателите ще преминат през Бургас и ще се отправят към Созопол, откъдето отново ще се върнат в областния град. „По предварителен план трябва да финишират на кръстовището при бул. „Демокрация“ и ул. „Гурко“ в Бургас. Там ще бъдат отличени и записалите най-добри времена в първия етап на състезанието. Това ще се случи около 17:00 часа. На 9 май ще започне вторият етап на Giro d'Italia с тръгване от бургаския площад Тройката“, разкри Манол Тодоров. Той допълни, че Община Бургас вече започна мащабна информационна кампания за бургазлии, с която да представи информация за състезанието. В автобусите от градския транспорт и на информационните табла на спирките вече се излъчва клип, в който се показва трасето и кои улици ще бъдат затворени.

„Много е важно да кажем на хората от Бургас къде и какво ще бъде затворено за състезанието. Отделно ще бъдат пуснати много рекламни материали, ще бъдат брандирани спирки и автобуси. Сериозно ще е затварянето на улици в града, особено на 7 и 8 май, най-вече в жилищен комплекс „Лазур“ и централната градска част. Предстои да пуснем и сайт, в който да има пълна информация за състезанието на няколко езика“, каза още заместник-кметът на Бургас.

Зрителите ще имат възможност да наблюдават колоездачите по цялото трасе в града. „Именно това е интересното на подобни обиколи. По цялото трасе, включително извън града, хора пляскат, има случаи, в които са в непосредствена близост до състезателите, слизат почти до трасето. Знаете, че особено на финала то става тясно и вече буквално колоездачите карат почти залепени до хората. Затова е интересно и вълнуващо за публиката на подобни колоездачни обиколки. Според мен най-интересно за наблюдаване в Бургас ще бъде в зоната от ул. „Иван Вазов“, през пл. „Царица Йоанна“ и ул. „Булаир“ до бул. „Демокрация“.

За БТА Манол Тодоров съобщи, че вече са проведени разговори с концесионера на Летище Бургас, чиято писта в момента се ремонтира основно. Дейностите са завършени на 99 процента. „Летището ще бъде отворено на 1 май. Това е информацията, която получихме. Ремонтът е почти завършен, което е чудесна новина. Няма да има проблем по логистиката - посрещане на състезатели, хора, екипи. Отправяме апел към хората, които имат полети на 8 май – нека предвидят добре пътуването си до Летище Бургас, тъй като отсечката пред него ще бъде затворена за два или три часа по обед. Добре ще е придвижването да стане по-рано. Ще пуснем пълното разписание за автобусите на „Бургасбус“, за да информираме предварително. Няма да спираме движението от двете ни автогари, ще има пропускателен режим в диапазона, когато състезателите преминават през града“, каза още Тодоров.

Той добави, че към града ще има засилен медиен интерес. „Правата за отразяване на състезанието са закупени от „Евроспорт“ от доста години. И другите големи медии ще излъчват с хеликоптери, със сериозни екипи на живо - още от представянето на отборите, през всички етапи до финала. Според статистиките през последните години обиколката на Италия привлича около 300 милиона зрители по целия свят. Този медиен интерес може да бъде полезен за туризма. Най-хубавото, което може да направи Бургас и хората, които са в туристическия бранш, е да покажат гостоприемство. За да могат тези хора, които ще пристигнат в страната ни, да се почувстват желани“, апелира Манол Тодоров.