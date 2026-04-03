Борислав Чилингиров: Турнир от такъв мащаб е от огромна полза за всички участници

Самоков прие 16 силни европейски баскетболни школи във финален турнир за момчета до 14 години, сред които и от литовския гранд Жалгирис. В надпреварата, организирана от Европейската младежка баскетболна лига, участваха и подрастващи от Рилски спортист и Балкан.

Изпълнителният директор на самоковския клуб Борислав Чилингиров разкри пред basketball.bg подробности около организацията на турнира, като изрази и своите впечатления от видяното по време на срещите в “Арена СамЕлион” и “Арена Самоков”. Ето и какво сподели той:

- Приключи Суперфиналът в Европейска младежка баскетболна лига, на който Самоков и комплекс “СамЕлион” бяха домакини. Можете ли да ни кажете нещо повече за турнира, организацията му и какви са позитивите за града, комплекса и българския баскетбол като цяло от едно такова състезание?

- Първо, малко данни за това какво представлява Европейската младежка баскетболна лига (EYBL). Това е организация, в която участват стотици отбори от цяла Европа, разпределени във възрастови групи от 13 до 20 години, а тази година има и експеримент - група до 23 г. При момчетата до 14 г. сезонът започнаха 83 отбора и след множество турнири до Суперфинала достигнаха 16-те най-добри, класирани на база играните мачове през сезона.

Отборът на Рилски спортист получи заслужено място в първите 16, като беше 9-ти в началната ранглиста на Суперфинала. Отделно, от това бяхме домакин на един от турнирите през сезона, в който се представихме много добре и като организация, и като резултати, и получихме правото, в конкуренция с други градове като Прага и Будапеща, да сме домакини на този турнир.

Много интересен турнир, с участието на отлични отбори. Тук бяха трите най-добри тима от Литва, най-добрата баскетболна школа в Мадрид и един от най-добрите състави в Испания, който според мнението на специалистите, ще завърши вероятно в тройката на испанското първенство, добър италиански отбор, шампионите на Румъния, Латвия, Полша, Дания, Словакия, България, много подготвени отбори от Германия, Черна гора, Словения и Балкан (Ботевград), който е със сериозно присъствие в нашето първенство, т.е. – елитните отбори на европейски баскетболни държави.

- Какви бяха най-големите предизвикателства при организацията на надпреварата?

- Всичките тези 16 отбора трябваше да играят мачове всеки ден, като в единия ден се играха и 10 двубоя. Използвахме както „Арена СамЕлион“, така и „Арена Самоков“. Организацията наистина бе сложна, защото включваше - провеждането на самите мачове, включително и със статистика, настаняване, транспорт, връзки между двете зали, връзки с летището. И всичко това, в рамките на доста скромни бюджети на отборите.

Не трябва да пропускаме и че всички мачове се излъчваха директно, което вече не е ново за залите в Самоков и България - двубоите се излъчваха в канала на Европейската младежка баскетболна лига, гледаха се от хиляди и в момента стоят хибридни и всеки може да ги види там.

Екипът ни - общо над 20 човека - се справи на нужното ниво и получи поздравленията на участващите отбори и ръководството на турнира.

- Какво беше нивото на играта при момчетата до 14 години спрямо очакванията ви и къде се намират българските отбори спрямо техните връстници от другите държави?

- Най- важната цел на това, което направихме, бе да видим къде сме ние спрямо другите отбори, защото Испания, Литва, Латвия, Италия, Германия, Полша са водещи баскетболни държави в Европа. Имаше високо ниво на играчите от водещите отбори, с много добра подготовка – най-вече като техника и физика, бързина и издръжливост. Повечето състезатели, особено отборите от Литва, Латвия, Испания и Румъния са отлично селектирани, избрани сред стотици кандидати. Ще дам пример с отбора на Жалгирис, който се класира втори в този турнир и е най-добрият в Литва. Тези момчета са подбрани, преди 3-4 години, от над 600 деца на тази възраст. Но селекцията е само началото. След това работата продължава интензивно, с тренировки минимум 10 часа седмично, допълнени с много индивидуална работа. Извън това, сериозна физическа подготовка, подходяща за тази възраст, над 40 мача през сезона, като всичко това не е за сметка на училището. Голяма част от децата участват и в летни кампове.

Повечето от момчетата, според специалисти, които гледаха мачовете, играят баскетбол, който при нас, в България, играят 17-18- годишните от елитните групи. Нашият отбор се представи много добре, но за да се доближим до най-добрите трябва още много, много работа и то целенасочена.

- Какво значение има такъв турнир за развитието на млади играчи в Европа?

- За да достигнат играчите професионално ниво след няколко години, участието в такива турнири е задължително. При нас мачовете, в които има някаква конкуренция, са крайно недостатъчни. Тези турнири, освен „сверяване на часовниците“, са и трупане на опит и самочувствие. Ръководителите на EYBL дадоха пример с Испания, където първенствата на всяка възраст са много силни. Въпреки това от испанския тим оценяват, че е много важно да видят какво се случва и в другите страни и именно заради това се включват в тези турнири.

- Успяха ли да се създадат нови партньорства или контакти между клубовете?

- Да! На всякакво ниво - и между клубове, и между треньори и между ръководители. Когато всички са събрани на едно място, контактите се случват доста по-лесно. Това е и една от целите - обмяната на контакти и опит. Същото важи и за самите момчета, които, надяваме се, са успели да създадат приятелства, които ще са им полезни. Много вероятно е и една немалка част от момчетата да са бъдещи звезди. Според специалисти, имаше и деца с бъдеще в НБА и Евролига.

Баскетболът е една огромна общност, в която се обменят идеи и информация, завързват се приятелства, контакти и всеки има полза от това, каквото и да струва като цена. А относно цената – не е евтино и като правило – само част от разходите се поемат от клубовете, останалата – от родителите. Почти всички отбори имаха подкрепа на роднини, общо над 200, дошли от цяла Европа. И всички те направиха много добро впечатление – и с присъствието си и поведението си. Всички, с много малки изключения, се държаха позитивно – не само по отношение на своите отбори, но и към противниците, и съдиите. Създаде се една отлична атмосфера, която позволи на състезателите да се представят възможно най-добре.

- Рилски спортист успя да завърши на 7-мо място, доволен ли сте от класирането и то беше ли от значение на фона на високия ранг на състезанието?

- В тази възраст през годината изиграхме общо 16 мача. Повечето спечелихме, имахме и такива срещу много силни съперници, които загубихме, но проявихме характер и оказахме отпор. В Суперфинала постигнахме две победи, допуснахме две загуби от бъдещия шампион на турнира и най-добрия румънски отбор, така че като класиране и спортни резултати смятам, че сме заслужено на 7-то място.

Класирането обаче изобщо не е най-важното. Тези срещи - обмяната на виждания за баскетбола, за организация на тренировъчния и състезателния процеси, а и всичко свързано с израстването на баскетболистите, това е важният краен резултат от състезанието.

- Ако трябва да опишете турнира с една дума, коя би била тя?

- С едно изречение - турнир, който от такъв мащаб се провежда за първи път в България, е от огромна полза за всички участници, и надявам се не е последен.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg