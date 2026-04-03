Петър Георгиев за турнира в Самоков: Участващите отбори бяха много силни

Самоков бе домакин на финален турнир от Европейската младежка баскетболна лига за момчета до 14 години, който се проведе в “Арена СамЕлион” от 28 март до 1 април.

Президентът на Рилски спортист инж. Петър Георгиев сподели пред basketball.bg впечатленията си от надпреварата, която събра в Самоков подрастващи от 16 баскетболни школи в Европа, включително и българските Рилски спортист и Балкан. Ето и какво каза той:

Спечелете екип на Везенков в новата игра на Sportal.bg!

- Какво означава за “СамЕлион” и за града като цяло да бъде домакин на международен турнир от такъв ранг?

- Това, което се случва в „СамЕлион“ последната една година, не се случва много често. Много неща във връзка с баскетбола, а и със спорта като цяло се правят в комплекса, който е уникален. Специално за този турнир, който се проведе, на мен лично ми направи впечатление, че това беше един много силен турнир за деца, чиито умения меко казано надхвърляха уменията на много по-големи възрасти.

Участващите отбори бяха много силни, като имаше тимове от Литва, Латвия, Испания, Германия, Дания, Белгия и др. По време на турнира видяхме, че тези държави, които преди години не знаеха какво е баскетбол, сега техните деца играят толкова грамотно, колкото наши отбори от по-високите възрасти не могат да играят. Поради тази причина смятам, че турнирът беше много силен и се надявам това да помогне и връзката, която се направи на този турнир, между България и останалите европейски държави да помогне и даде тласък на баскетбола у нас.

Билетите за супершоуто с участието на Везенков в "Арена София" се продават като топъл хляб

- Смятате ли, че подобни събития поставят Самоков по-сериозно на спортната карта на Европа?

- Пак казвам, че от проведените до момента спортни събития, включително и баскетбол, всички са възхитени от условията, които сме предоставили. Това е и причината да се надяваме, че в крайна сметка баскетболът тук ще получи някакъв тласък.

- С оглед на това, че комплексът се превръща в предпочитано място за състезания и подготовка на все повече отбори, можете ли да ни кажете дали планирате още подобрения или разширения?

- Разбира се! Ние не спираме да подобряваме нещата, като дори и в момента правим някои разширения, които целят да можем да правим мероприятия и на открито. Изграждаме външни игрища за различни спортове, които се надяваме това лято да влязат в действие. На този етап това е разширението, което предвиждаме. Все пак мисля, че и това не е малко, защото всичко това го правим сами, без чужда помощ.

- Според Вас, колко е важно децата да имат достъп до модерна спортна база и Каква роля играе спортът във възпитанието на младите?

- Няма друго нещо, пример образователен предмет, който дава това, което дава спортът на едно дете. Ако родителите до този момент не са го осъзнали значи е много зле. Спортът е нещо, което е велико. Във всяка една област дава стимул и адреналин. Променя начина на живот на детето и това е нещото, върху което всеки трябва да се замисли и да почне да се занимава със спорт, на каквато и да е възраст, особено децата. Надявам се, че в Самоков това вече се осъзнава от хората, които посещават комплекса, от родителите, които водят децата си да тренират.

Лошото, което на мен ми прави впечатление, е, че като че ли нямаме толкова добре подготвени треньори, защото това, което видяхме като ниво на турнира и индивидуалната подготовка, индивидуалните качества на другите отбори, виждам, че изоставаме. Другото е, че от всички тези мероприятия от високо ниво, които се провеждат в нашия комплекс, треньорите не идват, за да гледат как техните колеги водят подготовка, как водят мачове. Това е нещо, което ми прави лошо впечатление.

- Рилски спортист успя да завърши на 7-мо място, доволен ли сте от класирането и то беше ли от значение на фона на високия ранг на състезанието?

- Аз съм много доволен от постижението на тези деца под ръководството на Боби Трифонов. Да си седми в Европа, мисля че е доста добро постижение, защото, ако всеки един в каквато и сфера да се занимава е седми в Европа, можете да си представите каква ще бъде България. Постижението е много добро, но съм на мнение, че има още много какво да се желае и от треньорите, и от децата. В другите отбори видяхте, че има страхотен подбор. Имаше и деца, които видимо бяха натурализирани от други страни, но това е подборът, който е изключително сериозен. Ние това не можем да си го позволим и въпреки това, само с деца от Самоков, да се класираш седми е страхотно, но има какво още да желаем.

