Монтана тренира без тримата си национали

Монтана направи първа тренировка днес след трите дни ваканция, която футболистите получиха след мача с Берое, загубен с 0:1. С отбора не се готвят Борис Димитров, Марсио Роса и Жоржинзо Суаред, информират от клуба.

Тримата са национали, като Димитров е на разположение на треньора на младежите Тодор Янчев, а другите двама са част от представителния тим на Кабо Верде, който за първи път ще играе на световно първенство. От стадион „Огоста“ пък не предвиждат контролна среща по време на паузата в първенството на efbet лига.