11-те на Монтана и Берое

Монтана и Берое се изправят един срещу друг в мач от 27-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще започне в 12:30 часа на стадион "Огоста", а главен съдия ще бъде Георги Кабаков, който ще ръководи този важен сблъсък между два отбора, борещи се за оцеляване в елита на българския футбол.

Двата тима се намират в дъното на класирането, като битката за оцеляван става все по-напрегната. Монтана заема последното 16-о място с 16 точки след 26 изиграни мача. При голова разлика 14:41. Берое е с една позиция по-напред - на 15-а позиция с 19 пункта от същия брой срещи и голова разлика 17:39. Само три точки делят двата отбора, което прави предстоящия сблъсък изключително важен в борбата за оцеляване.

Монтана преминава през изключително труден период, записвайки четири загуби и едно равенство в последните си пет мача. В последния кръг "сините" допуснаха поражение с 0:1 от Черно море във Варна.

МОНТАНА – БЕРОЕ 0:0

Стартови състави:

МОНТАНА: 1. Марсио Бразао, 16. Давид Сиера, 13. Жоржиньо Соарес, 18. Костадин Илиев, 14. Димитър Буров, 24. Ангелос Тсингарас, 23. Антон Тунгаров, 7. Борис Димитров, 9. Филип Ежике, 10. Александър Тодоров, 27. Томас Ренте;

БЕРОЕ: 13. Жауме Кардей, 30. Сантяго Брунели, 3. Хуан Саломони, 23. Тижан Сона, 12. Давид Валверде, 4. Факундо Костантини, 7. Хуан Пинеда, 17. Уеслей Роча, 11. Исмаел Хименес, 25. Жоао Мигел, 15. Факундо Аларкон;