11-те на Монтана и Берое

  • 22 март 2026 | 11:29
Монтана и Берое се изправят един срещу друг в мач от 27-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще започне в 12:30 часа на стадион "Огоста", а главен съдия ще бъде Георги Кабаков, който ще ръководи този важен сблъсък между два отбора, борещи се за оцеляване в елита на българския футбол.

Двата тима се намират в дъното на класирането, като битката за оцеляван става все по-напрегната. Монтана заема последното 16-о място с 16 точки след 26 изиграни мача. При голова разлика 14:41. Берое е с една позиция по-напред - на 15-а позиция с 19 пункта от същия брой срещи и голова разлика 17:39. Само три точки делят двата отбора, което прави предстоящия сблъсък изключително важен в борбата за оцеляване.

Монтана преминава през изключително труден период, записвайки четири загуби и едно равенство в последните си пет мача. В последния кръг "сините" допуснаха поражение с 0:1 от Черно море във Варна.

МОНТАНА – БЕРОЕ 0:0

Стартови състави:

МОНТАНА: 1. Марсио Бразао, 16. Давид Сиера, 13. Жоржиньо Соарес, 18. Костадин Илиев, 14. Димитър Буров, 24. Ангелос Тсингарас, 23. Антон Тунгаров, 7. Борис Димитров, 9. Филип Ежике, 10. Александър Тодоров, 27. Томас Ренте;

БЕРОЕ: 13. Жауме Кардей, 30. Сантяго Брунели, 3. Хуан Саломони, 23. Тижан Сона, 12. Давид Валверде, 4. Факундо Костантини, 7. Хуан Пинеда, 17. Уеслей Роча, 11. Исмаел Хименес, 25. Жоао Мигел, 15. Факундо Аларкон;

Косич обяви избраниците си за гостуването във Враца

Инцидент край Герена преди мача с Черно море

Валентин Михов за ЦСКА: С 15 до 20 минути футбол няма да стане

Септември (Симитли) пречупи Пирин (ГД) у дома

Тимонов: В ЦСКА ме бяха подценили! В Дагестан ми извадиха пистолет на улицата

Атанас Рибарски определи разширения състав на България U19 за европейските квалификации в Хърватия

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

Радостна новина! Малена Замфирова е много по-добре

ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

Непредсказуем дуел във Враца

Мадридското дерби е гаранция за зрелище

