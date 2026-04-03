Шерпи тровели катерачи към Еверест с бакпулвер, за да ги "спасяват" с хеликоптери

Застрахователната измама на Еверест е на стойност 20 милиона долара. Схемата е продължавала с години, а засегнатите катерачи - 4782

Според разследване на непалската полиция, водачите на връх Еверест са обвинени в тайно упояване на чуждестранни катерачи, за да предизвикат скъпи въздушни евакуации.

Схемата е била част от застрахователни измами на стойност 20 милиона долара.

Оператори на планински спасителни компании в Непал са арестувани като част от полицейската операция, а говорител на полицията заяви пред The Independent, че общо 32 души са обвинени и 11 са арестувани досега.

Мащабът на измамата изглежда огромен, като е засегнал 4782 международни катерачи между 2022 и 2025 г.

Полицията съобщи, че са разкрити над 300 случая на предполагаеми фалшиви спасителни операции, като на катерачи и застрахователи са начислени сметки на обща стойност близо 20 милиона долара.

Скандалът доведе до нов контрол върху туроператорите и водачите, тъй като тазгодишният пролетен катерачен сезон започна на 30 март.

Разследващите твърдят, че измамата е замесена от множество участници в екосистемата на трекинга, включително шерпи, собственици на трекинг компании, оператори на хеликоптери и ръководители на болници.

Шестима оператори и мениджъри от спасителни компании бяха първите, арестувани на 25 януари за предполагаемо получаване на застрахователни суми, като са фалшифицирали спасяването на чуждестранни туристи, които според тях са се разболели по време на прехода, съобщи полицията.

Чрез схемата са успели да извлекат обезщетения от близо 20 милиона долара от международни застрахователни компании за провеждане на спасителни операции, които са били ненужни или в някои случаи напълно изфабрикувани.

Централното разследващо бюро на непалската полиция заяви, че престъпленията са причинили вреда на „националната гордост, престиж и достойнство на Непал в международен план“.

Разследващите твърдят, че водачите са използвали редица методи, за да предизвикат евакуации с хеликоптер, включително симулиране на медицински спешни случаи и добавяне на големи количества бакпулвер към храната, за да се стимулира стомашен дискомфорт, често свързан с височинна болест.

На други са били давани лекарства с прекомерни количества вода, за да се предизвикат симптоми.

След като туристите съобщили за гадене, замаяност или болки в тялото, те били посъветвани да слязат и да се съгласят на скъпоструващи спешни евакуации с хеликоптер.

Властите съобщили, че след това операторите са използвали фалшифицирани медицински и летателни документи, за да поискат обезщетение от международни застрахователи за пътуване.

След като се задейства „спасителна операция“, операторите завишават разходите, като таксуват всеки пътник, сякаш е извършил отделен полет с хеликоптер, дори когато няколко души са били превозени заедно.

Фалшиви полетни записи и фалшифицирани медицински документи са използвани в подкрепа на преувеличени застрахователни искове, докато болниците създават фалшиви доклади за прием и лечение – в някои случаи за туристи, които всъщност не са получавали грижи.

Това не е първият път, когато е разкрита фалшива спасителна мрежа, като разследване на Kathmandu Post през 2018 г. доведе до доклад от 700 страници, изготвен от правителството, заедно с обещание за реформи.

Измамите обаче изглежда са продължили. Манодж Кумар KC, ръководител на CIB, заяви пред Post, че това се дължи на „небрежни наказателни действия“.

Застрахователните компании за пътуване вече са заплашвали да премахнат покритието си в Непал, ако измамите продължат.

