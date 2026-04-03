ММС награди български спортисти с премии на обща стойност 87 500 евро

ММС награди български спортисти с премии на обща стойност 87 500 евро

Министерството на младежта и спорта награди български спортисти с премии на обща стойност 87 500 евро. Наградите са отпуснати от министъра на младежта и спорта по Наредба №5 на ММС за постигнати изключителни спортни резултати.

Премии от ММС получават състезателите ни в зимните спортове Малена Замфирова и Владимир Зографски. Замфирова се представи отлично на Игрите в Милано/Кортина, като завърши на 10-о място в паралелния гигантски слалом и записа две трети места за Световната купа по сноуборд. За постиженията си тя ще получи 25 000 евро.

Състезателят ни в ски скоковете Владимир Зографски също записа силен сезон с 10-о място на олимпийските игри и подиум в Световната купа, за което ще бъде награден с 15 000 евро.

Женският национален отбор по бадминтон, който спечели титлата от европейското отборно първенство в Турция, получава премия от 30 000 евро.

Тенис талантът Димитър Кисимов, който спечели титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия, ще получи 5000 евро.

Със същата сума е награден и Давид Иванов – златен медалист на кон с гривни от Световната купа по спортна гимнастика в Баку.

Талантите ни в олимпийското таекуондо също получават премии. Станислав Митков е награден с 5000 евро за златния медал от

Европейското първенство за юноши и девойки в Швейцария, а Дея Пеева – с 2500 евро за бронзовия медал от същия шампионат.

Още от Зимни спортове

Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

  • 5 апр 2026 | 15:30
  • 928
  • 0
Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

  • 5 апр 2026 | 15:27
  • 366
  • 0
Тервел Замфиров спечели държавната титла в паралелния слалом

Тервел Замфиров спечели държавната титла в паралелния слалом

  • 5 апр 2026 | 14:56
  • 995
  • 0
Неудържимият капитан на Питсбърг пише история

Неудържимият капитан на Питсбърг пише история

  • 5 апр 2026 | 12:21
  • 557
  • 0
Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

  • 5 апр 2026 | 11:27
  • 760
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 5 апр 2026 | 08:03
  • 768
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 57221
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 210949
  • 861
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 703
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 39197
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1728
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 16696
  • 4