Републиканското по класически силов трибой събира 150 атлети в Свищов

Общо 150 състезатели от цялата страна участват в започналото в Свищов републиканско първенство по класически силов трибой с екипировка. Дунавският град е домакин на първия кръг от шампионата, благодарение на постиженията на местния клуб Олимпия, от където е световният шампион за 2012 година Ростислав Петков, с треньор Кольо Колев.

Състезанието се провежда за мъже и жени, разделени в четири възрастови групи, сред които и ветерани. Те мерят сили в трите основни дисциплини на силовия трибой – клек, лежанка и мъртва тяга, които определят комплексната сила и издръжливост на трибойците, каза Кольо Колев.

Кметът на Община Свищов Генчо Генчев, който откри републиканския шампионат, поздрави състезателите и ги приветства с добре дошли.

"Надявам се през тези три дни да се чувствате добре в нашия малък, но красив град и нека най-добрите победят", каза Генчев.

Надпреварата, която се провежда по график до неделя в спортна зала „Свищов“, е част от националния спортен календар. Домакин е спортен клуб Олимпия, със съдействието на Българската федерация по силов трибой и Община Свищов.

През миналата година Стоян Георгиев завоюва четири златни медала на Световното първенство по силов трибой в групата на Спешъл Олимпикс до 83 килограма.

Републиканското първенството по силов трибой можете да гледате на живо ТУК!

