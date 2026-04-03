Димитър Димитров: Мечтая за медал с националния отбор на България

Най-резултатният български волейболист през този сезон Димитър Димитров днес бе гост на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Волейболният национал Димитър Димитров през този сезон игра във V-League на Република Корея за отбор ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан)

Високият 206 сантиметра диагонал заби 667 точки и стана реализатор №7 в шампионата.

- Тежко ли е да се играе във V-League на Република Корея?

- Тежко беше! Всичките отбори в Корея са доста равностойни. Получи се един труден и равностоен шампионат. Много оспорвани мачове, много тайбреци, много близки точки в класирането. До последно не се знаеше кой на кое място ще завърши. Беше много интересно и трудно. Там се опитват всичко, което ти е необходимо да ти го осигурят. Аз имах проблем със съня и от клуба ми донесоха един апарат, който да ми помогне за това. Научих само няколко корейски думи. Общи волейболни неща. Там беше трудно, защото работехме с преводачи, а самите корейци, като цяло не говорят много, много английски език. Понякога в някой тайбрек не стига времето да говориш с преводача, той с треньори и той обратно с мен. Може би само лигата на Япония може да се сравни с тази в Република Корея. Аз натрупах много опит и съм благодарен, че натрупах този опит.

- Как поддържаше контакт с близките ти в България? От скоро сте млади родители с националката Полина Нейкова?

- Не беше много лесно. Постоянно в свободното време бях на телефона и много видео разговори. Разликата е 7 часа и се налагаше и често през нощта да не спя, така или иначе имах проблем с това, за да говоря с най-близките ми хора.

- Къде ще продължи кариерата си Димитър Димитров?

- Не знам все още. Имам някои предложения. Трябва да реша, кое би било най-добро за мен и моето семейство. Вариант да остана в първенството на Република Корея също има.

- Готов ли си за лятото с националния отбор на България?

- Готов съм. Даже нямам търпение. Смятам, че вече си отдъхнах и вече тренирам с отбора на ЦСКА, за да поддържам форма. На 26 април стартирам и подготовка с националния отбор. След дълъг сезон в чужбина всеки от нас няма търпение да се върне в националния отбор и да започне тренировки. Събрахме се страхотен колектив. Работим много и израстваме заедно. Подкрепяме се и си помагаме винаги.

- През миналата година изигра силни двубои за България, като победата над Словения в Бургас във VNL, но не попадна в състава за СП във Филипините? Имаше ли разочарование?

- Няма как да нямаше разочарование, но аз давам всичко от себе си в тренировките. Кой ще играе в даден мач и кой ще пътува за даден турнир решава само треньорът. Джанлоренцо Бленджини така прецени. Да изиграх страхотен двубой срещу Словения във VNL. Дори може би помогнах повече на блокада, но беше фантастично да играя за първи път за националния отбор в България. Подкрепата от трибуните бе супер.

- Как и къде гледа двубоите на България на Мондиал 2025?

- Вече бях в Република Корея. Гледах ги с мои съотборници от Бусан. Обясних им, че България е много добър отбор и ще постигне много на това Световно първенство. Аз макар и отдалеч също преживявах всеки мач. После като си говорих какво е бил с момчетата направо настръхвах.

- Преди година имаше куриозен момент, в който контузи Николай Къртев с щанга в главата в Япония?

- Хаха. Вярно е… Бяхме на турнир от VNL в Япония и мисля, че ни предстоеше мач с Полша. Почти не бяхме спали, отидохме в залата, за да се раздвижим… Отидох да бия сервис, но нещо не прецених добре кой къде се намира и ударил с лъкът Николай Къртев в главата. Потече му малко кръв… Той е корав оправи се!

- Какво за теб е ЦСКА, клубът в който направи първите си големи крачки във волейбола?

- Това е наистина клубът, в който започнах да играя истински волейбол. ЦСКА за мен означава много, много. Винаги следя какво става там, където и да съм. Надявам се сега ЦСКА да успее да играе по-добре във втората полуфинална среща в зала “Христо Ботев”, когато ще играем пред нашата “червена” публика.

- Какво си спомняш от престоя си в италианския Равена?

- Бях много малък едва на 19 години. За първи път бях съм в чужбина. Не знаех италиански език. Английският ми език също бе слаб. Равена бе доста по-слаб отбор от останалите в Серия А. Емануеле Дзанини ни беше треньор. Не играех много, но тренирах много. Беше ми тежко, но това също ми помогна, за да мога после да стана по-добър.

- Изигра два сезона във френския Монпелие, където не спираше да бележиш точка след точка?

- Това бе страхотен период за мен. Там се чувствах като у дома си, макар и в чужбина. Спечелихме една Суперкупа и 3 пъти стигнахме до медалите. Монпелие е отбор, който винаги играе за титлата във Франция. Много трудно се разделих с този отбор и съотборниците ми там. Следя какво правят винаги. Аз насочих Николай Къртев да отиде и да играе там през този сезон.

- Какво очакваш от Евроволей 2026 в София?

- Първо ще направя всичко, което зависи от мен, за да попадна в националния отбор за Евроволей 2026. Очаквам невероятна еуфория. Съща както на Евро 2015, когото България отново бе домакин в София. Аз тогава точно бях пристигнал в ЦСКА. С другите юноши гледахме всеки мач на България и треперехме след мач като се приберем в общежитието. Не сме спали от емоции само, защото сме гледали. Не мога да си представя какво би било да играе сега там пред 12 500 зрители, които ни подкрепят. Това ми е мечта. Ще дам всичко от себе си, за да си заслужа място в националния отбор на България и да играя на Евроволей 2026 и да помогна с каквото мага.

- За какво мечтаеш и какви цели си поставяш да постигнеш като волейболист?

- Мечтая да стигна до медал с националния отбор на България на голямо първенство. Без значение какъв е този форум. И да играя на Олимпиадата. За това мечтая!

На клубно ниво е ясно, че където и да отида ще се стремя да побеждавам и печеля трофеи.

Снимки: Борислав Трошев