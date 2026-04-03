Велислав Вуцов обеща: Миньор няма да изпадне!

Старши треньорът на Миньор Велислав Вуцов говори след двубоя с Янтра (Габрово), загубен с 0:1. Това беше дебют за него начело на "чуковете", които остават на три точки от опасната зона в класирането. Въпреки това, наставникът е категоричен, че отборът ще успее да се спаси и през следващия сезон отново ще бъде част от Втора лига.

"Доволен съм от всички момчета, които се вложиха. Дребни детайли, които са стари навици, не успяхме да ги изчистим. Може би това повлия и на крайния резултат. Имахме достатъчно ситуации да отбележим гол. В момента Янтра има по-голямо самочувствие и по-голяма свобода. Нашите цели си ги знаем.

За краткото време успях да докарам малко самочувствие и спокойствие. Съжалявам, че трудът на момчетата отиде на вятъра, защото хвърлиха много усилия. Оттук нататък ще играем във всеки мач за победа. В Миньор думата "изпадане" няма как да се случи. Злодеите, които си го мислят, да го забравят на секундата. Няма да се случи, убедени бъдете. Докато съм тук, няма да се случи. Като си отида, може да се мисли за изпадане.

Продължаваме напред. Радвам се, че повечето момчета ме разбраха. Някои могат по-добре, но на този етап е това. Имах възможност само три дни да работя с тях. Направихме елементарни грешки, за които говорихме през седмицата. Никого няма да обвиня. Има 6 мача до края, в които трябва да вземем предостатъчно точки. Отборът няма да изпадне.

Имаме футболисти за доста по-предно място в класирането. Двама добри треньори работиха в Миньор през годината. Отборът е добре подготвен физически. Аз сменям всичко", каза Вуцов.

