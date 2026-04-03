Луканов: Борим се докрай и ще видим какво ще стане

Наставникът на Янтра (Габрово) Емануел Луканов коментира успеха с 1:0 над Миньор Перник.

„Много важни три точки на много труден терен. С оглед тяхната публика и с оглед треньорската смяна в техния отбор. Самият мач стана мач на надлъгване. Игра на нерви. Всеки един чакаше грешката на другия. Имат бързи крила, но нашият отбор отговори много добре. След 25-ата минута дадохме инициативата. Направихме смяна, пуснахме двама нападатели, което е рисковано, но това даде резултат. Нашият отбор беше много солиден. Поздравяваме тези момчета, те са уникални. Борим се докрай и нека видим какво ще се случи“.