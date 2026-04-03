Христомира Поповска си осигури медал в Печ

  • 3 апр 2026 | 15:01
Националката Христомира Поповска се класира за полуфиналите на единично жени и си осигури най-малко бронзов медал от международния турнир по бадминтон в унгарския град Печ.

Поставената под номер 4 българка елиминира осмата поставена Йелена Бухбергер (Хърватия) с 21:17, 21:23, 21:12 за 56 минути.

В решителния трети гейм Поповска доминираше изцяло и без проблеми затвори мача. Така тя записа трети пореден успех в надпреварата.

Следващата й съперничка ще бъде Талулах Шарлийн ван Копенол (Чехия).

На двойки мъже Евгени Панев и Цветомир Стоянов ще играят по-късно на четвъртфиналите срещу номер 4 Евън Гулен и Арсен Сер (Франция).

Георги Попов спечели екипировъчни силов трибой в Свищов

  • 6 апр 2026 | 02:12
Балкански котки с успех срещу НСА в мач от Държавното първенство по ръгби 15

  • 5 апр 2026 | 20:47
Никола Карастоянов: Локомотив заслужено победи и спечели Купата

  • 5 апр 2026 | 19:08
Йордан Димитров: Само с такива равностойни двубои българският хандбал има път нагоре и напред

  • 5 апр 2026 | 17:35
Локомотив (ГО) спечели Купата на България по хандбал

  • 5 апр 2026 | 16:35
Националите по бадминтон с първа тренировка в Уелва преди Европейското

  • 5 апр 2026 | 14:53
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
