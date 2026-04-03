Христомира Поповска си осигури медал в Печ

Националката Христомира Поповска се класира за полуфиналите на единично жени и си осигури най-малко бронзов медал от международния турнир по бадминтон в унгарския град Печ.

Поставената под номер 4 българка елиминира осмата поставена Йелена Бухбергер (Хърватия) с 21:17, 21:23, 21:12 за 56 минути.

В решителния трети гейм Поповска доминираше изцяло и без проблеми затвори мача. Така тя записа трети пореден успех в надпреварата.

Следващата й съперничка ще бъде Талулах Шарлийн ван Копенол (Чехия).

На двойки мъже Евгени Панев и Цветомир Стоянов ще играят по-късно на четвъртфиналите срещу номер 4 Евън Гулен и Арсен Сер (Франция).