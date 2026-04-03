Моузес Итаума е готов за битка с Александър Усик

Непобеденият на професионалния ринг Моузес Итаума е готов за битка с безспорния шампион в тежка категория Александър Усик. Англичанинът заяви това след категоричния му успех миналия уикенд с нокаут над коравия американец Джармейн Франклин.

„Това вероятно е въпрос, на който Усик трябва да отговори“, каза Итаума тази седмица пред Sky Sports, попитан каква вероятност има Итаума да се изправи срещу украинския шампион в следващата си среща. „Аз просто си проправям път нагоре в ранглистите и се опитвам да стигна до шанс за световна титла.“

„Ако някога [Усик] поиска да направи този мач, разбира се, аз ще бъда 100 процента готов за него.“

Какво следва за Итаума не е известно, въпреки че е лесно да се предположи, че ще има много възможности предвид първото му място в ранглистите на две от четирите санкциониращи организации. WBA вече нареди на Итаума да се бие за тяхната „регулярна“ титла, но тъй като нейният притежател е Мурат Гасиев, който е представляван от IBA, мач в Русия за второстепенен пояс едва ли ще се хареса на екипа на Итаума.

Поемането по пътя на WBO изглежда по-вероятно, но дори това далеч не е сигурно. Съотборникът на Итаума, Фабио Уордли, който се изправя срещу Даниел Дюбоа следващия месец, държи тази титла и организирането на мач може да се окаже сложно, тъй като и двамата боксьори споделят един и същ треньор в лицето на Бен Дейвисън.

„Ако Фабио [победи Дюбоа], тогава ще бъде деликатно, но ако Дюбоа спечели, тогава този мач има смисъл“, споделя Итаума

Следващата изява на Итаума може да бъде и в мач без заложена титла срещу съперници като Мартин Баколе или Филип Хъргович.