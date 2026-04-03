Ключово трио се завръща за Севлиево

Трима основни футболисти се завръщат в групата на Севлиево за съботното гостуване на Локомотив (Г. Оряховица) от 27-ия кръг на Втора лига. Мачът е на 4 април от 17:00 часа на стадион "Локомотив". Любопитното е, че двубоят противопоставя старши треньорите, с които двата отбора влязоха в сезона, но от противниковия лагер - Николай Панайотов водеше "железничарите", а Сашо Ангелов бе наставник на нашия тим.

След изтърпени наказания за Горна Оряховица ще отпътуват защитникът Валентин Цветанов, халфът Иван Аврамов и острието Андриан Димитров. Лишени от състезателни права за 1 мач заради натрупани жълти картони обаче са Стивиян Макавеев и Мартин Банев. Срещата срещу Локо (ГО) поради контузия пропуска фланговият бранител Михаил Цонев.

В лазарета остава и нападателят Емил Колев, който е аут до края на сезона заради скъсана вътрешна връзка на коляното.