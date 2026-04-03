Хаас отново организира тест в Япония по време на лятната пауза

За втора поредна година отборът на Хаас ще организира двудневен тест със стар автомобил на пистата „Фуджи“ в Япония.

Изпитанията на японското трасе, което е собственост на генералния партньор на Хаас – Тойота ще се проведат на 28 и 29 юли. Все още не е ясно кои пилоти ще се включат в тях, като преди година в теста участваха резервният пилот на Хаас Рио Хиракава и тогава действащият шампион в японската Супер Формула Шо Цубой, за когото това беше първи шанс да седне в болид от Формула 1.

Не е ясно и кой болид ще бъде използван по време на двудневния тест през тази година. Според правилата в подобен тип изпитания отборите трябва да използва коли на поне две години, но предвид голямата промяна в правилата за сезон 2026 само за тази година е разрешено използването на автомобилите от миналия сезон.

Снимки: TGR Haas F1 Team