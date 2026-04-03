Популярни
»
Вход / Регистрирай се
Хаас отново организира тест в Япония по време на лятната пауза

  • 3 апр 2026 | 12:26
  • 1529
  • 0

За втора поредна година отборът на Хаас ще организира двудневен тест със стар автомобил на пистата „Фуджи“ в Япония.

Изпитанията на японското трасе, което е собственост на генералния партньор на Хаас – Тойота ще се проведат на 28 и 29 юли. Все още не е ясно кои пилоти ще се включат в тях, като преди година в теста участваха резервният пилот на Хаас Рио Хиракава и тогава действащият шампион в японската Супер Формула Шо Цубой, за когото това беше първи шанс да седне в болид от Формула 1.

Не е ясно и кой болид ще бъде използван по време на двудневния тест през тази година. Според правилата в подобен тип изпитания отборите трябва да използва коли на поне две години, но предвид голямата промяна в правилата за сезон 2026 само за тази година е разрешено използването на автомобилите от миналия сезон.

Снимки: TGR Haas F1 Team

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

  • 4 апр 2026 | 15:22
  • 896
  • 1
Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

  • 4 апр 2026 | 12:16
  • 2118
  • 1
Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

  • 4 апр 2026 | 11:38
  • 4088
  • 0
От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

  • 4 апр 2026 | 11:02
  • 6203
  • 0
Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

  • 4 апр 2026 | 08:59
  • 4057
  • 1
Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

  • 4 апр 2026 | 08:24
  • 3046
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 56263
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 209739
  • 861
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 331
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 38619
  • 22
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1178
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 15965
  • 4