Аржентинска делегация ще се срещне с шефовете на Формула 1 в Маями

  • 3 апр 2026 | 11:59
Делегация от столицата на Аржентина Буенос Айрес ще се срещне с шефовете на Формула 1 по време на предстоящия в началото на месец май уикенд за Гран При на Маями.

Главната цел на тази среща ще бъде дискутиране на потенциалното завръщане на Гран При на Аржентина в календара на световния шампионат в близките години. За последното южноамериканската страна прие Формула 1 през сезон 1998, когато Михаел Шумахер триумфира на „Оскар и Хуан Галвес“ в столицата.

В момента пистата търпи пълна реконструкция, която включва изграждането на изцяло нова сграда на боксовете и актуализиране на конфигурацията. Трасето трябва да приеме MotoGP догодина, а амбициите на властите в Буенос Айрес са в скоро време и Формула 1 да се завърне в Аржентина. За целта ще бъде изградено и специално удължение на пистата, което ще се използва само за Формула 1, но не и за MotoGP. Самата реконструкция трябва да е приключила до края на годината.

„Ние отговаряме на всички изисквания, които те поставят към нас. От формалните аспекти до техническата и оперативна страна. Работим с консултативната група на Тилке, която ни беше препоръчана от Либърт Медия“, каза спортният секретар на Буенос Айрес Фабиан Турнес пред motorsport.com.

„Нашата първа среща с тях беше в Маями миналата година. Оттогава беше отбелязан сериозен прогрес и за нас е важно, че ние изпълнихме ангажиментите, които бяхме поели. Виждаме, че пистата вече се изгражда, това вече не е само амбиция, а точно обратното.

„Знаем, че няколко от настоящите договори във Формула 1 вървят към своя край. Вече беше създадена ротация между писти. А има и глобалният контекст, който може да отвори прозорец.

„Със сигурност ще бъде жалко, ако подобен прозорец се отвори по тази причина. Но определено може да се отвори възможност в този сценарий. Може би ще знаем повече по тази тема в края на годината, около Гран При на Катар. Ако ситуацията (в Близкия изток) се запази, може да се отвори прозорец и да се освободят дати през 2027 поради конфликта.

„Връщането на Формула 1 не беше част от първата фаза на реновацията. Миналата седмица ние обсъждахме дали от стратегическа гледна точка няма да е по-добре да го включим в първата фаза, вместо да го оставяме за втората предвид предстоящата ни среща в Маями. Искаме да отидем на нея с конкретни планове. Това е дискусия, която ние ще проведем малко преди срещата“, добави още Турнес, който след това обясни, че реалистичната цел на Буенос Айрес е домакинство на Формула 1 през 2028 година.

„Трудно е да си поставим конкретна дата. Ще ни е нужен ясен прозорец, защото това е важно. Лично аз смятам, че ще е трудно през 2027, ако ситуацията не се промени. Но за 2028 нещата изглеждат по-постижими и ние мислим по въпроса, защото не е чак толкова далеч.

„Намеренията ни са да отидем в Маями с осезаем напредък. Миналата година имахме само амбиция и намерения, а сега всичко е реалност. Ако продължим с удължаването към фибата, ние реално ще имаме цялата писта. Хомологацията за най-високия лиценз вече е поискан, като в момента се работи само по много малки модификации, за да бъдат финализирани нещата“, завърши Турнес.

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

  • 4 апр 2026 | 15:22
  • 896
  • 1
Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

  • 4 апр 2026 | 12:16
  • 2118
  • 1
Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

  • 4 апр 2026 | 11:38
  • 4088
  • 0
От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

  • 4 апр 2026 | 11:02
  • 6201
  • 0
Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

  • 4 апр 2026 | 08:59
  • 4057
  • 1
Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

  • 4 апр 2026 | 08:24
  • 3046
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 56226
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 209676
  • 861
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 311
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 38588
  • 22
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1154
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 15927
  • 4