Аржентинска делегация ще се срещне с шефовете на Формула 1 в Маями

Делегация от столицата на Аржентина Буенос Айрес ще се срещне с шефовете на Формула 1 по време на предстоящия в началото на месец май уикенд за Гран При на Маями.

Главната цел на тази среща ще бъде дискутиране на потенциалното завръщане на Гран При на Аржентина в календара на световния шампионат в близките години. За последното южноамериканската страна прие Формула 1 през сезон 1998, когато Михаел Шумахер триумфира на „Оскар и Хуан Галвес“ в столицата.

В момента пистата търпи пълна реконструкция, която включва изграждането на изцяло нова сграда на боксовете и актуализиране на конфигурацията. Трасето трябва да приеме MotoGP догодина, а амбициите на властите в Буенос Айрес са в скоро време и Формула 1 да се завърне в Аржентина. За целта ще бъде изградено и специално удължение на пистата, което ще се използва само за Формула 1, но не и за MotoGP. Самата реконструкция трябва да е приключила до края на годината.

„Ние отговаряме на всички изисквания, които те поставят към нас. От формалните аспекти до техническата и оперативна страна. Работим с консултативната група на Тилке, която ни беше препоръчана от Либърт Медия“, каза спортният секретар на Буенос Айрес Фабиан Турнес пред motorsport.com.



„Нашата първа среща с тях беше в Маями миналата година. Оттогава беше отбелязан сериозен прогрес и за нас е важно, че ние изпълнихме ангажиментите, които бяхме поели. Виждаме, че пистата вече се изгражда, това вече не е само амбиция, а точно обратното.



„Знаем, че няколко от настоящите договори във Формула 1 вървят към своя край. Вече беше създадена ротация между писти. А има и глобалният контекст, който може да отвори прозорец.



„Със сигурност ще бъде жалко, ако подобен прозорец се отвори по тази причина. Но определено може да се отвори възможност в този сценарий. Може би ще знаем повече по тази тема в края на годината, около Гран При на Катар. Ако ситуацията (в Близкия изток) се запази, може да се отвори прозорец и да се освободят дати през 2027 поради конфликта.



„Връщането на Формула 1 не беше част от първата фаза на реновацията. Миналата седмица ние обсъждахме дали от стратегическа гледна точка няма да е по-добре да го включим в първата фаза, вместо да го оставяме за втората предвид предстоящата ни среща в Маями. Искаме да отидем на нея с конкретни планове. Това е дискусия, която ние ще проведем малко преди срещата“, добави още Турнес, който след това обясни, че реалистичната цел на Буенос Айрес е домакинство на Формула 1 през 2028 година.



„Трудно е да си поставим конкретна дата. Ще ни е нужен ясен прозорец, защото това е важно. Лично аз смятам, че ще е трудно през 2027, ако ситуацията не се промени. Но за 2028 нещата изглеждат по-постижими и ние мислим по въпроса, защото не е чак толкова далеч.



„Намеренията ни са да отидем в Маями с осезаем напредък. Миналата година имахме само амбиция и намерения, а сега всичко е реалност. Ако продължим с удължаването към фибата, ние реално ще имаме цялата писта. Хомологацията за най-високия лиценз вече е поискан, като в момента се работи само по много малки модификации, за да бъдат финализирани нещата“, завърши Турнес.

Снимки: Gettyimages