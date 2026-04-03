Тайрик Джоунс аут за около 15 дни

Гръцкият гранд Олимпиакос ще трябва да се справя без един от важните си играчи - центърът Тайрик Джоунс, през следващите поне 2 седмици.

Според официално съобщение от клуба, американският баскетболист ще бъде извън терените за 15 дни. Това означава, че той ще пропусне поне три от последните четири мача на тима в редовния сезон на Евролигата.

Джоунс няма да вземе участие в днешния двубой срещу АСВЕЛ Вильорбан, както и в следващата двойна седмица от турнира. В нея Олимпиакос ще изиграе изключително важни мачове срещу Реал Мадрид и Апоел Тел Авив в борбата за домакинско предимство в плейофите.

През настоящия сезон в Евролигата американският център записва средно по 7.7 точки, 4.2 борби и коефициент на полезно действие 11.7 на мач.

Трябва да се отбележи, че Олимпиакос вече добави Мустафа Фал към състава си. След сериозната си контузия на ахилеса, той е получил медицинско разрешение да се завърне в игра и може да направи своя дебют за сезона в предстоящия мач във Франция.

Снимки: Imago