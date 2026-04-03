  4. Тайрик Джоунс аут за около 15 дни

Тайрик Джоунс аут за около 15 дни

  • 3 апр 2026 | 11:28
Тайрик Джоунс аут за около 15 дни

Гръцкият гранд Олимпиакос ще трябва да се справя без един от важните си играчи - центърът Тайрик Джоунс, през следващите поне 2 седмици.

Според официално съобщение от клуба, американският баскетболист ще бъде извън терените за 15 дни. Това означава, че той ще пропусне поне три от последните четири мача на тима в редовния сезон на Евролигата.

Джоунс няма да вземе участие в днешния двубой срещу АСВЕЛ Вильорбан, както и в следващата двойна седмица от турнира. В нея Олимпиакос ще изиграе изключително важни мачове срещу Реал Мадрид и Апоел Тел Авив в борбата за домакинско предимство в плейофите.

През настоящия сезон в Евролигата американският център записва средно по 7.7 точки, 4.2 борби и коефициент на полезно действие 11.7 на мач.

Трябва да се отбележи, че Олимпиакос вече добави Мустафа Фал към състава си. След сериозната си контузия на ахилеса, той е получил медицинско разрешение да се завърне в игра и може да направи своя дебют за сезона в предстоящия мач във Франция.

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

Олимпиакос и Панатинайкос може да се срещнат в плейофите на Евролигата

Барцокас за предимството: Ще бъде трудно за всеки съперник

Три зрелищни мача закриха кръга в Евролигата

Валенсия доближи плейофите в Евролигата след мощна победа в Италия

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

