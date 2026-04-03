Димитър Илиев в “Гостът на Sportal.bg”: Има много тревожни тенденции, инфраструктурата е голям проблем

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев днес говори по различни теми в “Гостът на Sportal.bg”.

Служебният министър коментира в студиото на Sportal.bg състоянието на някои от най-големите спортни дружества към ММС у нас - Национална спортна база, Сердика и Академика. "Нашите проверки установиха много тревожни тенденции в управлението на тези дружества. Затова съм донесъл някои извадки от търговския регистър. Национална спортна база има обща счетоводна загуба от 30 милиона евро до момента. Академика е с обща счетоводна загуба 5 милиона евро. Сердика спортни имоти - загуба 7 милиона.

Има саботажи от всички страни. Отказ на даване на документация, не е ясно как е водена документацията. Липса на приемственост в пълен мащаб. Страхотна безстопанственост. Моделът е тотално объркан, а дали не е и нарочен. Става дума за лошо управление, което може да доведе до фалит", посочи Илиев.

Илиев заяви, че жалбата от страна на Пламен Братойчев относно избирането на Асен Златев за президент на Българската федерация по вдигане на тежести не е оттеглена към момента. Той коментира и ситуацията с БОК.

“В БОК има някакви съдебни жалби, които блокират работата. Много е тревожна тази тенденция. Тя се наблюдава на много места. Когато някой не е съгласен, просто пуска една жалба и тя блокира с две години работата на тази спортна организация”, обясни Илиев.

"Искам да ви уверя, че в момента изключително добре вървят процесите по финансиране на федерациите. Екипът на министреството е сплотен и вярвам, че ще направим всичко възможно животът на спортистите да е по-добър", добави Илиев.

“Важно е да се знае за спортната инфраструктура, че там е големият проблем и трябва да се направят кардинални промени в начина, по който се съхранява и поддържа тя. Иначе няма как да стане. Държавата трябва да разчита на спорта, спортът е обществена дейност. В това отношение има много какво да се желае. Това трябва да стане национален приоритет”, сподели още министърът.

Снимки: Борислав Трошев