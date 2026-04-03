Министър Илиев със стряскащи разкрития за бившия шеф на Тотото Любомир Петров

  • 3 апр 2026 | 16:52
Служебният министър на младежта и спорта на България Димитър Илиев гостува в предаването „Гостът на Sportal.bg“.

Една от темите, които той и водещият Ивайло Банчев дискутираха, беше тази за смяната на ръководството на Българския спортен тотализатор, която се случи по-рано тази седмица. По думите на министър Илиев в Тотото (под ръководството на Любомир Петров), е имало опити за саботажи и дори заплахи от страна на старите ръководители към техните подчинени.

Димитър Илиев в “Гостът на Sportal.bg”: Има много тревожни тенденции, инфраструктурата е голям проблем

„Единствената причина да сменим това ръководство, е липсата на доверие. Помните, в законопроекта за държавния бюджет в края на миналата година, беше вкарана възможността Тотото да бъде дадено на концесия, което в превод означава да премине в частни ръце. Това няма как да стане без съдействието на ръководството.

„За мен това е грешна политика, държавата трябва да запази контрол върху една институция, която близо 70 години подпомага спорта и културата в България. Това беше причината да направя тази промяна.

„Там много интересно беше изиграно, че има приемственост между бившия ръководител и новия. Направиха си снимки, предадоха си работата и в момента, в който бившия си тръгна, това, което намери новият бяха 59 служителя, пуснати в отпуска за целия период на отпуските. Те имат право на 24 дни и всички бяха за 24 дни.

„Това не е най-страшното. Най-страшното е, че вътре в тези екипи са хората, които имат най-важни функции, като, на пример, финансов директор, който може да проверява плащанията. Главен счетоводител, който може да нарежда плащанията.

„Отвсякъде личи, че това са целенасочени действия и отново говорим за формиране на екипи около ръководителя, които съвсем тенденциозно се опитват да спъват работата или говорим за хора, защото чухме такива неща, не мога да го докажа, но чуваме такива неща, за хора, които са заплашвани с „или си мен, или не си“, „аз като се върна ще те оправя тебе“ и така нататък. Тоест – имало е заплахи на служители. Тревожно е във всички случаи това, което заварват новите ръководства.

„Към момента новият екип работи, опитва се да вкара в ред дейностите, да осигури плащанията, да говори с хората в отпуска, с тези, които искат да се върнат. Работи се, екипът е сериозен. Сигурен съм, че въпреки всички усилия да се спъва работата, тя ще продължи“, заяви министър Илиев е „Гостът на Sportal.bg“.

Снимки: Борислав Трошев

