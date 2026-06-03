Агентът на Карлос Насар: Това минава границите - Стефан Ботев фалира федерацията и сега прави нова

Мениджърът на Карлос Насар Николай Жейнов коментира в социалните мрежи създаването на нова федерация по вдигане на тежести от страна на Стефан Ботев и други бивши състезатели и деятели. Според агента на най-добрия щангист в света в момента това минава границите на моралните и управленски норми и води до фалит на настоящата блокирана федерация и постепенното заличаване на спорта.
"Това вече минава границите на всякакви морални и управленски норми.Стефан Ботев хем отказва да подаде оставка, хем блокира легитимно избрания Асен Златев с безкрайни жалби, за да не може федерацията изобщо да заработи и да се спаси от фалит. И точно когато изглеждаше, че кризата е достигнала своя връх, идва следващият абсурд – оказва се, че същият този Ботев тихомълком е регистрирал нова федерация преди броени дни.
Поведението му изглежда озадачаващо: настоящата централа на практика бива оставена да фалира под тежестта на натрупаните дългове, което води до обезценяване на досегашното управление, след което всичко да започне начисто чрез новата структура. Вместо да се търси решение за спасяването на българските щанги, се прави поредният паралелен ход, който окончателно ще довърши спорта.
Абсурдите в щангите продължават: Стефан Ботев регистрира нова федерация
И тук идва най-големият парадокс: първо се стигна до фалит във федерацията по силов трибой, сега наред е тази по вдигане на тежести, като това ще бъде третата поредна структура, която Ботев ще оглави, след като предишните две вече престанаха да функционират при неговото управление. Подобна серийна история от неуспехи показва дълбока и системна управленска криза. Крайният резултат от всичко това е постепенното заличаване на един от най-успешните спортове в историята на България", написа Жейнов.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google