Агентът на Карлос Насар: Това минава границите - Стефан Ботев фалира федерацията и сега прави нова

Мениджърът на Карлос Насар Николай Жейнов коментира в социалните мрежи създаването на нова федерация по вдигане на тежести от страна на Стефан Ботев и други бивши състезатели и деятели. Според агента на най-добрия щангист в света в момента това минава границите на моралните и управленски норми и води до фалит на настоящата блокирана федерация и постепенното заличаване на спорта.

"Това вече минава границите на всякакви морални и управленски норми.​Стефан Ботев хем отказва да подаде оставка, хем блокира легитимно избрания Асен Златев с безкрайни жалби, за да не може федерацията изобщо да заработи и да се спаси от фалит. И точно когато изглеждаше, че кризата е достигнала своя връх, идва следващият абсурд – оказва се, че същият този Ботев тихомълком е регистрирал нова федерация преди броени дни.​

Поведението му изглежда озадачаващо: настоящата централа на практика бива оставена да фалира под тежестта на натрупаните дългове, което води до обезценяване на досегашното управление, след което всичко да започне начисто чрез новата структура.​ Вместо да се търси решение за спасяването на българските щанги, се прави поредният паралелен ход, който окончателно ще довърши спорта.

Абсурдите в щангите продължават: Стефан Ботев регистрира нова федерация

И тук идва най-големият парадокс: първо се стигна до фалит във федерацията по силов трибой, сега наред е тази по вдигане на тежести, като това ще бъде третата поредна структура, която Ботев ще оглави, след като предишните две вече престанаха да функционират при неговото управление.​ Подобна серийна история от неуспехи показва дълбока и системна управленска криза. Крайният резултат от всичко това е постепенното заличаване на един от най-успешните спортове в историята на България", написа Жейнов.

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