  Sportal.bg
  Други спортове
  3. Димитър Илиев посочи пред Sportal.bg какво трябва да стане, за да се решат проблемите в щангите

Димитър Илиев посочи пред Sportal.bg какво трябва да стане, за да се решат проблемите в щангите

  • 3 апр 2026 | 17:36
Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев обясни в студиото на Sportal.bg както трябва да се случи, за да се решат проблемите във федерацията по вдигане на тежести.

"С помощта на ММС Карлос Насар ще участва на Европейското първенство. Но това не означава, че проблемите във федерацията по вдигане на тежести са приключени. Те са трупани с годините и тази федерация има огромни дългове към държавата.

За да се намери решение, трябва да се водят преговори между ММС и президента на федерацията, за да могат дълговете да бъдат разсрочени във времето. Само че новият президент Асен Златев не е встъпил във функциите си, защото жалбата срещу него на Пламен Братойчев не е оттеглена, доколкото ми е известно.

Абсолютен тупик. Спортната общественост трябва да разреши тези проблеми", каза Илиев в студиото на Sportal.bg.

Още от Други спортове

Георги Попов спечели екипировъчни силов трибой в Свищов

  • 6 апр 2026 | 02:12
  • 500
  • 0
Балкански котки с успех срещу НСА в мач от Държавното първенство по ръгби 15

  • 5 апр 2026 | 20:47
  • 368
  • 0
Никола Карастоянов: Локомотив заслужено победи и спечели Купата

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 1770
  • 0
Йордан Димитров: Само с такива равностойни двубои българският хандбал има път нагоре и напред

  • 5 апр 2026 | 17:35
  • 1032
  • 0
Локомотив (ГО) спечели Купата на България по хандбал

  • 5 апр 2026 | 16:35
  • 1988
  • 1
Националите по бадминтон с първа тренировка в Уелва преди Европейското

  • 5 апр 2026 | 14:53
  • 483
  • 0
Виж всички

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 57361
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 211116
  • 862
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 778
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 39298
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1804
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 16814
  • 4