Димитър Илиев посочи пред Sportal.bg какво трябва да стане, за да се решат проблемите в щангите

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев обясни в студиото на Sportal.bg както трябва да се случи, за да се решат проблемите във федерацията по вдигане на тежести.

"С помощта на ММС Карлос Насар ще участва на Европейското първенство. Но това не означава, че проблемите във федерацията по вдигане на тежести са приключени. Те са трупани с годините и тази федерация има огромни дългове към държавата.

За да се намери решение, трябва да се водят преговори между ММС и президента на федерацията, за да могат дълговете да бъдат разсрочени във времето. Само че новият президент Асен Златев не е встъпил във функциите си, защото жалбата срещу него на Пламен Братойчев не е оттеглена, доколкото ми е известно.

Абсолютен тупик. Спортната общественост трябва да разреши тези проблеми", каза Илиев в студиото на Sportal.bg.