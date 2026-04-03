Никола Меицов в топ 10 на сабя на Световното за кадети

Никола Меицов раздели 9-10-о място на сабя на Световното първенство по фехтовка за кадети и кадетки в Рио де Жанейро (Бразилия). Българинът игра отлично, показа воля за победа и заслужено се нареди сред най-добрите.

В надпреварата участваха 111 кадети от 55 държави, сред които и трима българи - Никола Меицов (Свечников), Константин Атанасов (Младост) и Никола Иванов (Младост).

Меицов излезе от групите с пет победи и една загуба. В елиминациите той стартира от втори кръг и отстрани Фьодор Фомин от Русия с 15:8. В срещата за място сред най-добрите 16 Меицов надделя над Кенде Бендегус Фодор от Унгария с 15:12. Последва двубой с Пиетро Буте Хирш от Италия и загуба с 6:15, което нареди българина на 9-10 място в крайното класиране заедно с Мин-джун Парк от Република Корея.

Атанасов записа в групите 5-1. Във втория кръг на елиминациите той се наложи над Андрей Аусянкин от Беларус с 15:10. В срещата за място сред най-добрите 16 Атанасов отстъпи пред Риносуке Кимура от Япония с 12:15 и завърши турнира 18-и.

Иванов излезе от групите 2 успеха и 4 поражения. След това той загуби в първия кръг от Кенде Бендегус Фодор от Унгария с 8:15 и зае 82-а позиция.

При кадетките в шампионата се включиха 94 състезателки от 41 държави. България беше представена от Ралица Гаджева (Младост), Дора Христова (Младост) и Марина Апостолова (Младост), съобщават от БФ Фехтовка.

Гаджева стартира отлично в групите и премина в елиминациите с четвърти най-добър резултат. Във втория кръг тя победи Сабина Хогас от Румъния с 15:14. В срещата за място сред най-добрите 16 сабльорката претърпя поражение от Анастасия Исакова от Русия със 7:15 и зае 18-о място.

Христова излезе от групите с 4-2. След това тя отстрани във втория кръг Ливана Пуерта Моралес от Венецуела с 15:7. В срещата за място сред най-добрите 16 Христова загуби от Зара Джамирзе от Австралия с 6:15 и завърши 26-а.

Апостолова записа 2-3 в груповата фаза. В първия кръг на елиминациите тя победи Сара Я Чи Ко от Сингапур с 15:14. В двубоя за място сред най-добрите 32 тя отстъпи пред Лена-Миря Хаак от Германия с 10:15 и остана 60-а.

Утре Световното първенство продължава с отборните надпревари на сабя при младежите и при девойките.