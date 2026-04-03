Валери Домовчийски за мача със Спартак (Пловдив)

Утре, СФК Раковски от едноименния град приема Спартак (Пловдив). Срещата е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои двубой срещу съперник, свикнал да воюва всеки мач за победата. В последните сезони го правеше успешно и логично беше сред челниците в класирането. Всички познават играчите им и какво умеят те. Това е достатъчно показателно, колко тежко изпитание ни очаква. Важно е какво ще противопоставим ние за да вземем точките, от които много се нуждаем“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.