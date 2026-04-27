Петата медицинска конференция на Лудогорец събра водещи специалисти

На 25 април 2026 г. на стадион Хювефарма Арена се проведе Петата медицинска конференция по спортна медицина, организирана от ПФК Лудогорец 1945. Официалното откриване бе уважено от кмета на Разград Добрин Добрев, който приветства участниците в събитието. Сред официалните гости бяха и представители на ръководството на клуба – Ангел Петричев, Георги Караманджуков и Теменуга Газдова.

В приветствието си към присъстващите Ангел Петричев подчерта ключовата роля на медицинските екипи в съвременния футбол, както и значението на конференцията като платформа за обмен на знания, иновации и професионални контакти. Богатата програма предложи редица актуални и иновативни теми с международна значимост. Сред акцентите бяха „Гериатричен спорт“, представена от Елисавета Шидерска – лицензиран треньор към Община Мадрид, Испания; „Генетика и женски спорт“ с лектор д-р Олга Антонова от компанията Re:gena; „Спортно сърце и здраве при спортисти аматьори“, представена от д-р Даниела Красимирова; „Лечение с мезенхимни клетки в ортопедията“ от ас. д-р Константин Ганчев от МБАЛ „Св. Марина“ – Варна; както и „Ултразвуково навигирана локо-регионална аналгезия при остри, подостри и хронични болкови синдроми“, представена от д-р Данчо Данаилов и екипа на ОАИЛ към МБАЛ – Силистра. За високото ниво на форума допринесоха и компаниите HEEL и Zepter International, които се включиха като партньори на събитието.

Лудогорец ще продължи с развитието на научната си дейност, като през октомври клубът ще бъде домакин на престижна международна конференция, посветена на проектирането, изграждането и поддръжката на ново поколение спортни терени.