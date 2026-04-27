  3. Футбол, минифутбол, снукър и армрестлинг в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол, снукър и армрестлинг в програмата на Sportbg.bg

  • 27 апр 2026 | 14:02
  • 106
  • 0
Футбол, минифутбол, снукър и армрестлинг в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол, снукър и армрестлинг ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

27-апр-2026     20.15   ФК Саяна - АФК Дианабад (минифутбол)
27-апр-2026     21.15   Войводите - МФК Керелски (минифутбол)
28-апр-2026     20.15   Амиго Северозапад - ФК Саяна (минифутбол)
28-апр-2026     21.15   Младежите - Зелен Свят (минифутбол)
29-апр-2026     17.00   Атлетик (Куклен) - Несебър (Несебър) (футбол 3-та
лига)
29-апр-2026     17.00   Гигант (Съединение) - Марица 1921 (Пловдив) (футбол
3-та лига)
29-апр-2026     20.15   Пи Ви Джи - Полигран (минифутбол)
29-апр-2026     21.15   ФК Класиците - АФК Дианабад (минифутбол)
30-апр-2026     18.00   Лятна WINBET снукър лига (от 30.04 - 09.07)
30-апр-2026     20.15   МФК Булгари - ФК Вила Марк Орбит (минифутбол)
30-апр-2026     21.15   Райкомерс - Малки Страсти (минифутбол)
1-май-2026      14.00   ФК Спортика – ФК ЛП Супер Спорт (футбол жени)
2-май-2026      12.00   Международен турнир по армрестлинг „Златен лъв 2026“
(канадска борба)
2-май-2026      12.00   ЦСКА U17 - Спартак Плевен U17 (футбол)
2-май-2026      16.00   Левски - Черно море (футзал)
2-май-2026      16.30   ФК Лудогорец 1945 – ФК Пълдин (футбол жени)
2-май-2026      18.00   ЦСКА III (София) - Струмска слава 1927 (Радомир) 
(футбол 3-та лига)
3-май-2026      09.00   Международен турнир по армрестлинг „Златен лъв 2026“ 
(канадска борба)
3-май-2026      10.00   Национална лига по плажен футбол СУПЕРФИНАЛ
3-май-2026      10.00   Славия U16 - ЦСКА U16 (футбол)
3-май-2026      13.00   Левски - Черно море (футзал)
3-май-2026      15.30   ФК НСА – ФК Севлиево Лейдис (футбол жени)
3-май-2026      17.00   Амиго Северозапад - Етър (футзал)

(В материала има продуктово позициониране)

Столичен сблъсък в "Надежда"

Монтана вади един от последните снаряди срещу Добруджа

Ботев благодари на феновете за подкрепата в Кърджали

Гол на Миланов донесе победа на Динамо в градското дерби с Рапид

Тунчев: Имаме проблем! Ако съдбата е решила, ще напуснем този турнир с достойнство

Балтанов: Изграждаме стил и отбор, след края на сезона ще видим какво ще стане

Венци Стефанов: Продавам Славия!

ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948

Сашо Георгиев сменя Генчев начело на Локомотив (Сф)

Обявиха съдиите за полуфиналите: Давидов ще решава на ЦСКА - Лудогорец

Григор срещу квалификант на старта на Екс ан Прованс

