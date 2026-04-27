Футбол, минифутбол, снукър и армрестлинг в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол, снукър и армрестлинг ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

27-апр-2026 20.15 ФК Саяна - АФК Дианабад (минифутбол)

27-апр-2026 21.15 Войводите - МФК Керелски (минифутбол)

28-апр-2026 20.15 Амиго Северозапад - ФК Саяна (минифутбол)

28-апр-2026 21.15 Младежите - Зелен Свят (минифутбол)

29-апр-2026 17.00 Атлетик (Куклен) - Несебър (Несебър) (футбол 3-та

лига)

29-апр-2026 17.00 Гигант (Съединение) - Марица 1921 (Пловдив) (футбол

3-та лига)

29-апр-2026 20.15 Пи Ви Джи - Полигран (минифутбол)

29-апр-2026 21.15 ФК Класиците - АФК Дианабад (минифутбол)

30-апр-2026 18.00 Лятна WINBET снукър лига (от 30.04 - 09.07)

30-апр-2026 20.15 МФК Булгари - ФК Вила Марк Орбит (минифутбол)

30-апр-2026 21.15 Райкомерс - Малки Страсти (минифутбол)

1-май-2026 14.00 ФК Спортика – ФК ЛП Супер Спорт (футбол жени)

2-май-2026 12.00 Международен турнир по армрестлинг „Златен лъв 2026“

(канадска борба)

2-май-2026 12.00 ЦСКА U17 - Спартак Плевен U17 (футбол)

2-май-2026 16.00 Левски - Черно море (футзал)

2-май-2026 16.30 ФК Лудогорец 1945 – ФК Пълдин (футбол жени)

2-май-2026 18.00 ЦСКА III (София) - Струмска слава 1927 (Радомир)

(футбол 3-та лига)

3-май-2026 09.00 Международен турнир по армрестлинг „Златен лъв 2026“

(канадска борба)

3-май-2026 10.00 Национална лига по плажен футбол СУПЕРФИНАЛ

3-май-2026 10.00 Славия U16 - ЦСКА U16 (футбол)

3-май-2026 13.00 Левски - Черно море (футзал)

3-май-2026 15.30 ФК НСА – ФК Севлиево Лейдис (футбол жени)

3-май-2026 17.00 Амиго Северозапад - Етър (футзал)

(В материала има продуктово позициониране)