Валери Свиленов за хикса с ЦСКА III

1:1 приключиха в Ихтиман, местния Ботев и ЦСКА III (София). Срещата е от 25-ия кръг на Югозападната Трета лига. Валери Свиленов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Пореден мач, в който доминирахме и създадохме страшно много положения, но не успяхме да ги завършим, както трябва и да реализираме. Бързахме и не бяхме концентрирани. Днес ударихме и четири или пет греди, но го има във футбола, понякога просто топката не влиза. Отново допускаме грешки в защита, което наклони везните към това равенство. Буквално преди те да ни отбележат гол, имаха една ситуация, която бе отново заради наша индивидуална грешка в отбрана. Докато не започнем да изчистваме тези грешки и да играем по-сигурно в отбрана, нищо хубаво не ни чака. Да, създаваме положения и не ги реализираме, но трябва да не допускаме грешки в дефанзивен план. А ние правим точно това и затова си патим, губим точки в последните двубои. Не трябва да допускаме толкова елементарни грешки в защита“.