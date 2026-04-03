Испански колоездач пострада сериозно при сблъсък с лек автомобил

Младият испански колоездач Хауме Гуардено е приет в интензивното отделение в болницата в Сабадел, след като е получил сериозни травми по време на тренировъчно каране, обявиха от отбора му Каха Рурал.

Също така в съобщението на клуба се казва, че 23-годишният Гуардело е пострадал след сблъсък с превозно средство (лек автомобил) на шосето, на което е правил тренировката си. След това е бил откаран от мястото на инцидента до болницата в Сабадел в Каталония с медицински хеликоптер. В момента той „остава в интензивното отделение със сериозни наранявания и състоянието му се следи отблизо“.

Испанският спортен вестник „АС“ съобщи, че получените тежки „наранявания са на главата“. Първоначално състояниетото му е било критично за живота, но е стабилизирано в последните часове.

Последното състезание на Гуардено е било етапното състезание Вуелта а Каталуния миналата седмица, което той завърши на 29-тата позиция.

Гуардено в младежката си възраст имаше отлични резултати, като през 2025-а година дебютира и в "Гранд Тура" с 14-тото място във "Вуелтата" на Испания.

