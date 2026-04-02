Борислава Христова и Атинайкос загубиха у дома от Мерсин в първата среща от финала на Еврокъп

  • 2 апр 2026 | 22:57
Борислава Христова и съперничките ѝ от Атинайкос загубиха като домакини първата среща от финала на турнира Еврокъп с турския Мерсин с 80:85. Христова записа 5 точки, 3 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 23:28 минути на терена. Националката ни нямаше ден в стрелбата от игра - 1/5 за две точки и 0/2 за три, а от линията за наказателни удари тя записа 3/4.

Най-резултатна за гостите бе Кенеди Бърк с 25 точки и 9 борби, като тя реализира 5 тройки от 8 опита. Дабъл-дабъл за Атинайкос пък постигна Кристин Анигве с 18 точки и 10 борби.

Гръцкият тим изостана рано в срещата, губейки първата четвърт с 16:29. Във втората Христова и компания се върнаха в мача - 26:19, но през второто полувреме така и не съумяха да постигнат обрат в резултата.

Реваншът е на 9 април в Мерсин.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

