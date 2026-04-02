Обещаващ двубой бе добавен към UFC 328: Чимаев срещу Стрикланд

Бойната карта на UFC 328 се сдоби с още един важен двубой.

Организацията обяви в четвъртък, че е насрочена среща в полусредна категория между Ярослав Амосов и Жоел Алварес за събитието на 9 май в Prudential Center в Нюарк, Ню Джърси.

Амосов е бивш шампион на Bellator в полусредна категория, който направи успешен дебют в октагона на събитието UFC Вегас 112 през декември, като отказа Нийл Магни в първия рунд с впечатляваща задушаваща техника. Това беше втора поредна победа за Амосов след единствената му професионална ММА загуба от Джейсън Джаксън, когато загуби титлата на Bellator в категория до 77 кг. ноември 2023 г. 32-годишният боец е спечелил 29 от своите 30 професионални срещи.

Алварес ще направи втората си поредна поява в полусредна категория. В последния си двубой той постигна убедителна победа с единодушно съдийско решение над Висенте Луке на UFC Рио миналия октомври. Преди това Алварес записа три поредни победи с приключване в лека категория срещу Дракар Клозе, Елвес Бренер и Марк Диакиезе.

Главният двубой на UFC 328 е битка за титлата в средна категория между Хамзат Чимаев и Шон Стрикланд.

