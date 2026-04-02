Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Министър Димитър Илиев се срещна с директора на Националната агенция за младежта на Албания

Министър Димитър Илиев се срещна с директора на Националната агенция за младежта на Албания

  • 2 апр 2026 | 18:23
  • 584
  • 0
Министър Димитър Илиев се срещна с директора на Националната агенция за младежта на Албания

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев се срещна с директора на Националната агенция за младежта на Албания Сара Бодо, която е на официално посещение в България заедно със своя екип.

Визитата се осъществява в контекста на изпълнението на съвместен проект между Министерството на младежта и спорта на България и албанската агенция. Основната цел на проекта е повишаване на административния капацитет на Албания в областта на младежките политики във връзка с преговорния процес за присъединяване на страната към Европейския съюз. Проектът е финансиран по линия на официалната помощ за развитие за 2024 г., администрирана от Министерството на външните работи.

По време на срещата министър Илиев представи основните приоритети в политиката за младежта и действащите национални програми. Двете страни обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството, както и обмена на добри практики в сферата на младежките политики.

Сара Бодо запозна българската страна с опита на Албания като домакин на Giro d'Italia, като открои ползите за туризма и спорта. Министър Димитър Илиев отбеляза, че подобен ефект се очаква и при предстоящото провеждане на събитието в България.

В рамките на посещението делегацията от Албания посети младежките центрове в Габрово и Перник, където се запозна с добри примери за работа с млади хора на местно ниво.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Георги Попов спечели екипировъчни силов трибой в Свищов

Георги Попов спечели екипировъчни силов трибой в Свищов

  • 6 апр 2026 | 02:12
  • 363
  • 0
Балкански котки с успех срещу НСА в мач от Държавното първенство по ръгби 15

Балкански котки с успех срещу НСА в мач от Държавното първенство по ръгби 15

  • 5 апр 2026 | 20:47
  • 346
  • 0
Никола Карастоянов: Локомотив заслужено победи и спечели Купата

Никола Карастоянов: Локомотив заслужено победи и спечели Купата

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 1699
  • 0
Йордан Димитров: Само с такива равностойни двубои българският хандбал има път нагоре и напред

Йордан Димитров: Само с такива равностойни двубои българският хандбал има път нагоре и напред

  • 5 апр 2026 | 17:35
  • 1013
  • 0
Локомотив (ГО) спечели Купата на България по хандбал

Локомотив (ГО) спечели Купата на България по хандбал

  • 5 апр 2026 | 16:35
  • 1879
  • 1
Националите по бадминтон с първа тренировка в Уелва преди Европейското

Националите по бадминтон с първа тренировка в Уелва преди Европейското

  • 5 апр 2026 | 14:53
  • 471
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 54469
  • 210
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 207582
  • 857
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 31213
  • 132
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 37378
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 14253
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 48646
  • 43