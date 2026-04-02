Министър Димитър Илиев се срещна с директора на Националната агенция за младежта на Албания

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев се срещна с директора на Националната агенция за младежта на Албания Сара Бодо, която е на официално посещение в България заедно със своя екип.

Визитата се осъществява в контекста на изпълнението на съвместен проект между Министерството на младежта и спорта на България и албанската агенция. Основната цел на проекта е повишаване на административния капацитет на Албания в областта на младежките политики във връзка с преговорния процес за присъединяване на страната към Европейския съюз. Проектът е финансиран по линия на официалната помощ за развитие за 2024 г., администрирана от Министерството на външните работи.

По време на срещата министър Илиев представи основните приоритети в политиката за младежта и действащите национални програми. Двете страни обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството, както и обмена на добри практики в сферата на младежките политики.

Сара Бодо запозна българската страна с опита на Албания като домакин на Giro d'Italia, като открои ползите за туризма и спорта. Министър Димитър Илиев отбеляза, че подобен ефект се очаква и при предстоящото провеждане на събитието в България.

В рамките на посещението делегацията от Албания посети младежките центрове в Габрово и Перник, където се запозна с добри примери за работа с млади хора на местно ниво.