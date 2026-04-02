Изпълнителният директор на Локо (Пд) призова феновете за подкрепа срещу Локо (Сф)

  • 2 апр 2026 | 17:49
Изпълнителният директор на Локомотив (Пловдив) Георги Величков покани феновете на отбора да присъстват на предстоящия мач с Локомотив (София). Двата тима откриват новия кръг в efbet Лига утре (3 април) от 19:45 часа на “Лаута”.

Ето обръщението на Величков в официалния профил на клуба:

Уважаеми пловдивчани,

От името на ПФК Локомотив Пловдив бих искал сърдечно да ви поканя на утрешната среща срещу ПФК Локомотив София. Предстои ни важен сблъсък, в който отборът има нужда от вашата подкрепа.

Вярвам, че заедно отново ще създадем атмосфера, която да вдъхнови "черно-белите" футболисти да се борят до последната минута и да защитят честта на клуба. Присъствието ви на трибуните е безценно и дава сила, увереност и мотивация на нашите играчи на терена.

Нека отново покажем, че когато сме единни, можем да преодолеем всяко предизвикателство. Нека се получи един футболен празник, който ще бъде още по-специален с вашето участие.

В решителната фаза на сезона сме и имаме нужда от вашата подкрепа! От тук до края всеки един мач ще бъде като финал за нас!

Очакваме ви в петък от 19:45 часа на "Лаута"!

С уважение,

Георги Величков

Изпълнителен директор на ПФК Локомотив Пловдив

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Хьогмо: Солиден мач за нас

Александров: Дузпата реши мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

