Колоритният президент на Панатинайкос идва в София за мача с Апоел?

Най-атрактивната фигура в Панатинайкос - президентът на тима Димитрис Янакопулос, може да бъде сред ВИП персоните в зала "Арена София" днес по време на мача между Апоел Тел Авив и гръцкия гранд от 35-ия кръг на Евролигата. Има голяма вероятност той да се появи в спортното съоръжение в София, научи Sportal.bg.

Припомняме ви, че срещата стартира в 20:00 часа днес.

"Детелините" пристигнаха в късния следобед вчера в София и създадоха истинска еуфория на Летище "Васил Левски", като уп фенове ги очакваха с нетърпение за снимки и автографи.

Днес пък те ще имат сериозна подкрепа в залата, като по трибуните се очакват над 1500 от ултрасите на клуба, които ще дерат гърла за своите любимци. В залата пък на този етап ще има близо 7000 зрители.

Над 1500 гръцки фена "атакуват" София, за да подкрепят Панатинайкос срещу Апоел